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Во Франции туристам ограничили доступ на Монблан
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Во Франции туристам ограничили доступ на Монблан 

Газета.Ru 1 час назад
Из-за слишком большого наплыва туристов, желающих подняться на Монблан по «королевскому маршруту», французские власти вынуждены были ограничить доступ на вершину на восемь дней, передает сайт argumenti.ru.
В ближайшие восемь дней подняться на вершину Монблана смогут лишь те туристы, которые запланировали восхождение ранее и забронировали ночевку в убежище Гутера.
В правительстве департамента Верхняя Савойя объясняют введение этой ограничительной меры заботой о безопасности туристов и об уровне загрязнения местности. Ограничение потока туристов позволит предотвратить серьезные риски, считают французские власти.
Что касается безопасности туристов, то тут опасения властей определенно оправданны: только за прошлый год при попытках покорить Монблан погибли четырнадцать человек, и еще двое до сих пор считаются пропавшими без вести. Дело в том, что в летний сезон многие туристы пытаются совершить восхождение на гору, не утруждая себя специальным снаряжением.
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