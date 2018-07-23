Комитет Госдумы поддержал соглашение с КНР о разработке Ключевского месторождения золота

Условиями соглашения, которое было подписано в Пекине 5 февраля, также предусмотрены меры, направленные на поддержку российских производителей горнодобывающего и иного вспомогательного оборудования. Доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40% стоимости оборудования, указанного в согласованном и утвержденном техническом проекте.

Закрепленные соглашением размеры долей российских работников и российского оборудования обеспечивают необходимый баланс интересов РФ и китайского инвестора с учетом производственно-технических и финансовых условий реализации инвестиционного проекта. В соответствии с соглашением, производство драгоценных металлов должно осуществляться на территории РФ. Не менее 50% работников, занятых в реализации проекта, должны являться гражданами РФ.

"Реализация проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения позволит обеспечить геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых месторождения, в том числе создание и развитие интегрированного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых. Ожидается, что проект обеспечит значительный прирост налогов в федеральный и региональный бюджеты, а также позволит создать дополнительные рабочие места в сфере золотодобычи и смежных отраслях экономики Забайкальского края", — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что компании из Китая и Индии China National Gold Group и SUN Gold Ltd намерены привлечь около 500 млн долларов инвестиций для начала в течение двух лет работ по добыче золота на Ключевском месторождении. В 2016 году Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подписал с компаниями из Бразилии , России, Индии, Китая и ЮАР соглашение о разработке золоторудного месторождения Ключевское в Забайкалье. В состав международного консорциума вошли государственная золотодобывающая компания China National Gold Corporation (Китай), SUN Gold Ltd. ( Индия ), TransAfrica Capital Limited (ЮАР) и инвестиционный фонд Антонио де Мораеса (Бразилия). Целевая доля участия ФРДВ составит до 15%.

По предварительным оценкам, реализация проекта обеспечит прирост валового регионального продукта Забайкалья на 65,8 млрд рублей, а дополнительные налоговые поступления составят 5,5 млрд рублей до 2026 года.