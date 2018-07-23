Огромное пятно дизельного топлива обнаружили в Дону

Солярка могла остаться после одной из проходящих мимо барж

В редакцию 161.ru обратился житель Усть-Донецкого района. Он сообщил, что в Дону между хутором Пухляковским и станицей Мелиховской утром 23 июля обнаружили огромное пятно дизельного топлива.

— Я живу тут 30 лет, периодически замечал небольшие сбросы солярки в реке. Возможно, они оставались после проходивших барж. Но в этот раз пятно было большого диаметра, практически от одного берега до другого, и толщиной около двух миллиметров, — рассказал житель хутора Пухляковский Валентин. — Сейчас оно уже разделилось на несколько пятен поменьше, которые плывут в сторону Багаевской.

Как сообщили 161.ru в администрации хутора Пухляковский, пятно в семь утра обнаружили рыбаки — тогда оно находилось в районе станицы Раздорской. Сейчас специальная комиссия выясняет, откуда взялось дизтопливо. В администрации пообещали сообщить редакции результаты проверки.