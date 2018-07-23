Рыцарские турниры пройдут на Пушкинской площади в Москве в рамках фестиваля «Времена и эпохи»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Гости фестиваля «Времена и эпохи», который пройдет в столице с 10 по 22 августа, станут зрителями масштабных рыцарских турниров. На Пушкинской площади их ждут как реконструкции исторических поединков, так и соревнования по дисциплинам фехтования, вышедшим из классического средневекового боя. Гостей также ждут мастер-классы по фехтованию и фотозона, где можно примерить рыцарские доспехи», — пояснил собеседник агентства.

Франции, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Молдавии. В оргкомитете добавили, что на турнир приглашены фехтовальщики из Великобритании