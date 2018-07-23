Ещё
Рыцарские турниры пройдут на Пушкинской площади в Москве в рамках фестиваля «Времена и эпохи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыцарские турниры пройдут на Пушкинской площади в Москве в рамках фестиваля «Времена и эпохи» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Гости фестиваля «Времена и эпохи», который пройдет в столице с 10 по 22 августа, станут зрителями масштабных рыцарских турниров. На Пушкинской площади их ждут как реконструкции исторических поединков, так и соревнования по дисциплинам фехтования, вышедшим из классического средневекового боя. Гостей также ждут мастер-классы по фехтованию и фотозона, где можно примерить рыцарские доспехи», — пояснил собеседник агентства.
В оргкомитете добавили, что на турнир приглашены фехтовальщики из Великобритании, Франции, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Молдавии.
«Участники турнира «Кубок Донжона» сразятся в европейских доспехах образца XIV-XVI веков. Ведущий будет сопровождать турниры рассказами о подвигах рыцарей и рыцарском вооружении, а результаты состязаний попадут в рейтинг международной федерации средневековых боев. На площадке пройдут групповые поединки, где с каждой стороны выступает по пять спортсменов. Гости увидят турнир по историческим европейским боевым искусствам HEMA (Historical European Martial Arts), профессиональные поединки по средневековым боям по правилам лиги World Medieval Fighting Championship и другие зрелищные соревнования», — отметили в оргкомитете. Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в российской столице в восьмой раз. В 2018 г. исторический праздник охватит 29 площадок. Реконструкторы из России и стран зарубежья воссоздадут различные эпохи от Каменного века до 1980-х гг.
Агентство «Москва»: последние новости
«Аэрофлот» сообщил о перебоях в работе системы транспортировки багажа в аэропорту Шереметьево Мосгоризбирком обжалует в Верховном суде решение о регистрации М.Балакина Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного здания в Электростали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор530
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли119
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину18
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России131
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение