Рыцарские турниры пройдут на Пушкинской площади в Москве в рамках фестиваля «Времена и эпохи» 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Гости фестиваля «Времена и эпохи», который пройдет в столице с 10 по 22 августа, станут зрителями масштабных рыцарских турниров. На Пушкинской площади их ждут как реконструкции исторических поединков, так и соревнования по дисциплинам фехтования, вышедшим из классического средневекового боя. Гостей также ждут мастер-классы по фехтованию и фотозона, где можно примерить рыцарские доспехи», — пояснил собеседник агентства.
В оргкомитете добавили, что на турнир приглашены фехтовальщики из Великобритании, Франции, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Молдавии.
«Участники турнира «Кубок Донжона» сразятся в европейских доспехах образца XIV-XVI веков. Ведущий будет сопровождать турниры рассказами о подвигах рыцарей и рыцарском вооружении, а результаты состязаний попадут в рейтинг международной федерации средневековых боев. На площадке пройдут групповые поединки, где с каждой стороны выступает по пять спортсменов. Гости увидят турнир по историческим европейским боевым искусствам HEMA (Historical European Martial Arts), профессиональные поединки по средневековым боям по правилам лиги World Medieval Fighting Championship и другие зрелищные соревнования», — отметили в оргкомитете. Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в российской столице в восьмой раз. В 2018 г. исторический праздник охватит 29 площадок. Реконструкторы из России и стран зарубежья воссоздадут различные эпохи от Каменного века до 1980-х гг.