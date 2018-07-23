Перекрёсток Уральских Рабочих — Индустрии затопило кипятком

На перекрёстке улиц Уральских Рабочих и Индустрии образовались большие лужи с кипятком. Там прорвало трубу с горячей водой.

— На перекрёстке Индустрии — Уральских Рабочих горячая вода сочится из-под асфальта, — рассказал читатель E1.RU Юрий. — Ремонт делали год назад.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании пояснили, что проблему уже устраняют. Работы, предположительно, будут идти до завтра.

— Порыв трубы диаметром 400 мм обнаружили сегодня в 10 утра, — рассказали E1.RU в пресс-службе. — Воду перекрыли, ГВС обеспечили по обратному трубопроводу (жители без воды не остались). Сейчас место повреждения огораживают и приступают к устранению. Работы закончатся завтра.

Горячую воду при этом не отключали и движение для автомобилей не перекрывали.

В конце июля — начале августа Екатеринбургская теплосетевая компания проведет второй этап опрессовок. А перед началом отопительного сезона энергетики попросили екатеринбуржцев поменять батареи.