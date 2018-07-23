«Парма» осталась в серии A, но лишена пяти очков

«Парма» сохранила место в серии A по итогам судебного разбирательства, которое рассматривало возможное участие клуба в договорном матче в серии B.

Под подозрение попала игра со «Специей» (2:0), обеспечившая команде возвращение в элиту, после того, как форвард «Пармы» Эмануэле Калайо написал сообщения игрокам соперника, намекнув о возможном договорном характере матча.

В итоге, судья принял решение оставить команду в серии A, но лишить ее в ближайшем сезоне пяти очков.

В то же время 36-летний Калайо дисквалифицирован на два года и оштрафован на 20 тысяч евро.

Напомним, «Парма» вернулась в серию A из третьего итальянского дивизиона за два года.