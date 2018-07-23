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Нижегородская колония защитила свою честь от участницы Pussy Riot
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Нижегородская колония защитила свою честь от участницы Pussy Riot 

Уралинформбюро 17 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Нижегородская женская колония №29 (ИК) выиграла иск о защите чести и достоинства против участницы Pussi Riot Марии Алехиной и издания "Собеседник". Суд признал, что в статье «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?» содержатся не соответствующие действительности сведения. Кроме того, они порочат истца, пишет "Интерфакс".
21 августа 2017 года в издании вышел материал об условиях труда заключенных в нижегородской колонии. Алехина, ранее отбывавшая в этой ИК наказание за «панк-молебен», выступила в публикации в качестве эксперта. Она рассказывала о продолжительности рабочего дня, уровне зарплат, а также выразила мнение, что «с заказов на производство „кормятся“ как администрация самой колонии, так и представители ФСИН выше уровнем».
В результате разбирательства Измайловский райсуд Москвы потребовал от «Собеседника» опровержения порочащих сведений, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что ранее активисты Pussy Riot добились в Европейском суде по правам человека решения о компенсации в пользу объединения со стороны российских властей. В частности, Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 000 евро возмещения, а Екатерине Самуцевич — 5 000 евро.
Ранее по теме: ЧМ-2018 завершился новыми делами против Pussy Riot Выбежавших на поле в финале ЧМ участников Pussy Riot арестовали
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