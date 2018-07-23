Нижегородская колония защитила свою честь от участницы Pussy Riot

Нижегородская женская колония №29 (ИК) выиграла иск о защите чести и достоинства против участницы Pussi Riot Марии Алехиной и издания "Собеседник" . Суд признал, что в статье «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?» содержатся не соответствующие действительности сведения. Кроме того, они порочат истца, пишет "Интерфакс"

21 августа 2017 года в издании вышел материал об условиях труда заключенных в нижегородской колонии. Алехина, ранее отбывавшая в этой ИК наказание за «панк-молебен», выступила в публикации в качестве эксперта. Она рассказывала о продолжительности рабочего дня, уровне зарплат, а также выразила мнение, что «с заказов на производство „кормятся“ как администрация самой колонии, так и представители ФСИН выше уровнем».

В результате разбирательства Измайловский райсуд Москвы потребовал от «Собеседника» опровержения порочащих сведений, передает "Уралинформбюро"

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