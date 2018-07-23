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Местные власти могут получить больше полномочий для поддержки наукоградов
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Местные власти могут получить больше полномочий для поддержки наукоградов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Органы местного самоуправления могут получить право привлекать в наукограды высококвалифицированных специалистов и участвовать в создании инфраструктуры. Инициативу, расширяющую возможности местной власти по поддержке наукоградов, поддержали сенаторы на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Инициатива, направленная на устранение существующей правовой коллизии, была внесена в Государственную Думу законодателями Московской области 20 июня 2018 года. Сегодня, согласно Конституции, местные власти могут участвовать в деятельности наукоградов, созданных на территории субъекта, однако пределы правового регулирования в действующем законодательстве не конкретизированы, следует из пояснительной записки к документу.
В связи с этим депутаты Мособлдумы предлагают наделить субъекты правом привлекать высококвалифицированные рабочие кадры в организации, работающие на территории наукограда, создавать в них условия для развития системы профобразования, финансировать объекты инновационной инфраструктуры и так далее. «Таким образом, органы исполнительной власти и местного самоуправления получают дополнительные полномочия для создания условий, способствующих росту научно-производственного потенциала наукоградов», — резюмировала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
По данным Министерства науки и высшего образования, сегодня в России 13 наукоградов, 8 из которых расположены на территории Московской области.
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