В Самаре членов ОПС «Законовские» осудили за нападение на бизнесмена

Во время суда и следствия лидер ОПГ находился под стражей

Самаре подошли к концу слушания по делу в отношении трех членов организованного преступного сообщества (ОПС) «Законовские». Перед судом предстали лидер ОПС Сергей Гафуров, Денис Ковегин и Игорь Семин. Их признали виновными в пособничестве и подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Сергей Гафуров считается лидером организованного преступного сообщества «Законовские». Группа начала свою деятельность в Самарской области в 1990-е годы. Сообщество получило свое название в честь его создателя и лидера Александра Законова. В сферу интересов группы входили рынки, автомобильные стоянки, в 2000-х — компании ЖКХ и транспорта. После смерти Александра Законова и его преемников во главе группы в 2016 году встал Сергей Гафуров.

По версии следствия, в апреле 2016 года Сергей Гафуров договорился с заказчиком и предложил Игорю Семину найти исполнителя причинения тяжких телесных повреждений местному жителю 1966 года. По данным источника 63.ru, это известный в Самаре предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками. За это Гафуров якобы обещал сумму не менее 110 тысяч рублей. В этот же день потерпевшего госпитализировали.

— Также Сергей Гафуров незаконно приобрел самодельный пистолет, который переделали из сигнального оружия, семь патронов к нему и ручную осколочную гранату Ф-1 вместе со взрывателем, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. — Всё это он передал Денису Ковегину. Правоохранители во время обыска изъяли у него боеприпасы и взрывчатку.

В начале июня один из членов группировки рассказал и показал сотрудникам ФСБ России по Самарской области схрон с оружием. Бандиты хотели использовать арсенал для совершения особо тяжких преступлений на территории региона.

Суд Железнодорожного района приговорил Сергея Гафурова к трем годам лишения свободы, Игоря Семина — к 2 годам лишения свободы, а Дениса Ковегина — к 6 месяцам. Мужчины будут отбывать наказание в колонии общего режима

В начале декабря Дениса Ковегина признали виновным в другом преступлении. В ночь на 29 мая 2014 года он участвовал в убийстве бизнесмена Вадима Винокурова и незаконно приобрел несколько единиц оружия. Суд Куйбышевского района приговорил его к девяти годам колонии особого режима и компенсации размером в 1 миллион рублей.

В УФСБ России по 63-му региону расследуют еще одно уголовное дело, в котором фигурируют Сергей Гафуров и бывший майор транспортной полиции Ф. По версии силовиков, он за 50 000 рублей позволил Гафурову сделать ксерокопии с секретных документов о Кировском рынке в Самаре.