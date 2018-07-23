Лидера ОПГ «Законовские» посадили за избиение адвоката

Он осужден за пособничество и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью по найму на Тамази Керимова, представлявшего в суде интересы бизнесмена, который мог дать показания против «Законовских».

По данным СК, в апреле 2016 года Гафуров предложил своему сообщнику Игорю Семину подыскать исполнителя. За избиение адвоката предполагалось заплатить 110 тысяч рублей. Тот договорился со своим знакомым, который еще с двумя приятелями 29 апреля 2016 года напал и учинил расправу над потерпевшим. Керимов был госпитализирован.

Кроме того, в 2016 году Гафуров незаконно приобрел в целях последующего сбыта, пригодное для стрельбы самодельное огнестрельное оружие — пистолет, переделанный из газового и семь патронов, а также гранату марки Ф-1, которые впоследствии безвозмездно передал другому сообщнику Денису Ковегину. Все оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были изъяты у Ковергина в ходе обыска.

Гафурова приговорили к трем годам, Семина — двум годам и Ковергина — шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима