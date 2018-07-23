Ещё
Лидера ОПГ «Законовские» посадили за избиение адвоката
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидера ОПГ «Законовские» посадили за избиение адвоката 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Самаре вынесли приговор лидеру ОПГ «Законовские» Сергею Гафурову, который заказал нападение на адвоката, пишет газета «Коммерсантъ».
Он осужден за пособничество и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью по найму на Тамази Керимова, представлявшего в суде интересы бизнесмена, который мог дать показания против «Законовских».
По данным СК, в апреле 2016 года Гафуров предложил своему сообщнику Игорю Семину подыскать исполнителя. За избиение адвоката предполагалось заплатить 110 тысяч рублей. Тот договорился со своим знакомым, который еще с двумя приятелями 29 апреля 2016 года напал и учинил расправу над потерпевшим. Керимов был госпитализирован.
Кроме того, в 2016 году Гафуров незаконно приобрел в целях последующего сбыта, пригодное для стрельбы самодельное огнестрельное оружие — пистолет, переделанный из газового и семь патронов, а также гранату марки Ф-1, которые впоследствии безвозмездно передал другому сообщнику Денису Ковегину. Все оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были изъяты у Ковергина в ходе обыска.
Гафурова приговорили к трем годам, Семина — двум годам и Ковергина — шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Преступная группа «Законовские» была создана в 1990-e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. ОПГ контролировала крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. В декабре 2004 года Александра Законова застрелили во время карточной игры в частной квартире, после чего лидером группировки стал его личный охранник Алексей Рыжов. После его гибели в 2016 году «Законовских» возглавил Гафуров.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога316
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе125
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину88
Дачники будут жить по новым правилам130
Android поразил невидимый вирус5
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение