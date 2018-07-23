Масленников назвал критикой без конструктива идею КПРФ по референдуму о пенсионной реформе

Предложение КПРФ о референдуме по повышению пенсионного возраста неконструктивно, поскольку носит популистский характер — считает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

Повышение пенсионного возраста стало темой номер один в РФ

Напомним, что Центризбирком РФ заявил, что до конца текущей недели ответит на вопрос, а соответствует ли российскому законодательству предложение КПРФ о повышении пенсионного возраста в стране. Именно такой вопрос в настоящее время активно педалируется данной партией, которая хочет себя показать защитником социальных гарантий населения.

Интересно, что тему критики повышения пенсионного возраста сегодня раскручивают все политические силы России, которые не имеют прямого отношения к управлению нашим государством, начиная от КПРФ, заканчивая и «несистемной оппозицией».

При этом, критика, пенсионной реформы, как правило, носит неконструктивный характер — просто разговор идет не о концепции самой реформы и о ее действительно важных нюансах, а о планах постепенного повышения пенсионного возраста в России.

Это откровенно популистский прием, поскольку наших граждан мало интересуют нюансы любых структурных реформ российской экономики, зато на то, что пенсионный возраст повышается до 65 лет у мужчин, и 63 лет у женщин, обратили внимание буквально все.

У России по этому вопросу нет альтернативы

И надо признать, что педалирование этого вопроса является примером несознательности этих политических сил по той причине, что выбора у отечественной экономики нет, поскольку дальше сохранять старые стандарты мы просто не сможем.

Кроме того, сохранение стандартов пенсионной системы на старом уровне приведет на практике к тому, что качество жизни российских пенсионеров начнет постепенно ухудшаться, и это признают буквально все эксперты. Не говоря уже о том, что главной проблемой всей этой реформы являются отраслевые вопросы, а не повышение пенсионного возраста, имеющее технический характер.

Все это подтверждает и тот факт, что проведение референдума по пенсионной реформе не соответствует российскому законодательству, причем в КПРФ это прекрасно знают, но это объективное обстоятельство не мешает данной партии заниматься популизмом.

«Пенсионная реформа — это явление крайне нетривиальное, поэтому такой политический отклик совершенно закономерен. Другое дело, что за данной критикой не видно никакого предложения о том, что здесь делать дальше», — заключает Масленников.

Критика пенсионной реформы носит неконструктивный характер

По словам Никиты Ивановича, вся критика сводится к тому, что нужно вообще отказаться от реформы, но все эксперты понимают, что мы просто вынуждены идти на такой шаг, причем правительство РФ и так сделало все, чтобы оттянуть эти изменения.

«Суть проблемы, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в другом, а так решение о повышении пенсионного возраста в России является безальтернативным. Просто объективный анализ создавшейся ситуации свидетельствует о том, что отсутствие движения в данном направлении неминуемо приведет к ухудшению качества жизни российских пенсионеров», — резюмирует Масленников.

У нас и так уровень замещения пенсиями зарплат находится на рубеже 30 процентов, что является неудовлетоврительным результатом с точки зрения тех социальных моделей, которые общеприняты в современном мире.

«Все это идет одновременно с уменьшением рабочей силы в России — например, в прошлом году отток рабочих рук по причине выхода на пенсию составил порядка 150 тысяч человек, и если ничего здесь не делать, то эта негативная тенденция продолжится и дальше. Это ведет к резкой нагрузке на российскую экономику, которая и так приближается к потолку своего роста», — констатирует Масленников.

России придется решить много взаимосвязанных проблем

В результате, у нас сейчас стоит стратегическая задача в виде снятия структурных ограничений на рост российской экономики, а это в первую очередь изменение в социальной системе, а также стимуляция развития национального бизнеса.

«Соответственно, повышение пенсионного возраста — это одна из необходимостей в плане развития российской экономики, от чего зависит качество жизни не только пенсионеров, но и всех российских граждан. Впрочем, здесь заложена одна большая проблема — ведь для того, чтобы данный процесс был эффективным, нужно создать для него необходимый контекст», — заключает Масленников.

Как считает эксперт, по сути своей, здесь идет речь о настоящей перезагрузке пенсионной системы, вследствие чего, неверно и неправильно сводить всю эту проблематику к механическому повышению пенсионного возраста в России.

«В данном контексте заключено сразу несколько проблем, которые продолжают сейчас решаться. И здесь идет обширная дискуссия, поскольку до 24 сентября открыта возможность для внесения поправок в законопроект. Очевидно, что эта возможность будет использована в нашей стране по максимуму, что и подтверждает важность пенсионной реформы», — резюмирует Масленников.

Кроме того, здесь необходимо сформировать доверие к пенсионной системе, как к таковой — например, что такое балл и другие базовые параметры. Нужно, чтобы граждане все это уяснили, поскольку без этого данные вещи просто не будут работать.

«Так что, здесь заложено много направлений для дальнейшей работы. Например, есть же объективный факт, что ни одна современная пенсионная система не сможет существовать, стоя только на одних солидарных страховых выплатах», — констатирует Масленников.