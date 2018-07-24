Россия показала новое супероружие

Министерство обороны России выложило на «Фейсбук» (Facebook) серию видео, демонстрирующих новинки в области российских технологий вооружений.

Видео были выложены всего лишь через несколько дней после того, как Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом в Хельсинки.

Шесть фрагментов показывают шесть различных систем вооружений, в частности, новые межконтинентальные ракеты и лазерные системы, «базирующиеся на новых физических принципах».

Пропаганда

По словам Ярдара Эстбё (Jardar Østbø), доцента Института оборонных исследований, то, что видео были опубликованы сейчас, не является случайностью.

«Их надо рассматривать в связи с саммитом в Хельсинки. Путин хочет показать силу, чтобы получить преимущества после встречи», — говорит он.

Эстбё думает также, что Путин может руководствоваться внутриполитическими мотивами.

«Поддержка Путина очень низка. В российском обществе наблюдается недовольство, жизненный уровень ухудшается», — говорит он.

Россия сократила военный бюджет, и это также повлияло на то, как Путин изображает российские вооруженные силы.

«Путин зависит от того, чтобы получать максимальный пропагандистский эффект за минимальные деньги. В стратегический момент он демонстрирует то, что является самым важным и лучшим», — говорит Эстбё.

Показано в марте

В марте в ежегодной речи о положении в стране Путин рассказал о целом ряде новых, суперсовременных видах вооружений, разрабатываемых сейчас.

На экране за спиной президента показывали видео, в основном, анимационное изображение новых вооружений.

В числе вооружений, которые показал Путин, была дистанционно управляемая подводная лодка, ядерная крылатая ракета с неограниченным радиусом действия и сверхзвуковая межконтинентальная ракета со «скользящей боеголовкой». Скорость, превышающая скорость звука в пять раз, называется сверхзвуковой. По данным российского Министерства обороны, боеголовка превышает скорость звука в 20 раз.

На пресс-конференции в Хельсинки после встречи на высшем уровне с Трампом Путин сказал, что русские «считают необходимым сотрудничать в области разоружения, а также развивать военное и техническое сотрудничество». В марте Путин говорил о том, чтобы вооружаться, а не разоружаться.

«Растущая военная мощь России — надежная гарантия мира на нашей планете, потому что она обеспечивает стратегический баланс в мире», — заявил Путин с трибуны.

Предвыборные посулы

Эта речь была произнесена накануне президентских выборов в России. Многие эксперты решили, что многие из технологий, которыми хвастался Путин, еще не разработаны до конца, и что Путин, возможно, позволил себе преувеличения в связи с выборами.

«Американцы внимательно следят за развитием (вооружений) в России, и они считают, что речь тут идет только о прототипах. Я воспринимаю это как пропаганду и предвыборные посулы Путина», — заявил тогда о ядерной крылатой ракете подполковник училища подготовки командного состава вооруженных сил Палле Удстебё (Palle Ydstebø).

Ярдар Эстбё предполагает, что вооружения, продемонстрированные в видео, в том или ином виде существуют, но вовсе не обязательно уже полностью готовы.

«Показать, что они, якобы, продвинулись максимум далеко, — в интересах русских», — считает он.