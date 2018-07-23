Одна вокруг света: как не пропасть возле озера-убийцы в Африке

Бывшая сотрудница агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина и Грета увидели в Нигерии мексиканские банановые плантации и искали путь с помощью московского онлайн-проводника.

Наконец-то мы в Камеруне. Вздох облегчения: я проехала Нигерию. Я так боялась этой страны, панически боялась.

На прохождение границы ушло два часа. Из них 30 минут — на выезд из Нигерии и 40 минут — на банальное ожидание «просто так» у камерунских ворот. Потому что полицейский уверенно сказал, что офис откроется в 10:00. Заподозрив что-то неладное, я отправилась выяснить, что случилась. Оказалось открыто. Обычные пограничные формальности, и вот я уже мчусь по отличному асфальту в направлении Баменды, ближайшего большого города. До свидания, Западная Африка! Здравствуй, Центральная!

Остановили меня только дважды, хотя в течение десятка километров от границы много блок-постов как полицейских, так и военизированных. На первом переписали данные паспорта и автомобиля и (скорее из любопытства, чем из необходимости) спросили подробный маршрут передвижения. Второй контрольный пост был ветеринарным. Молодая женщина настойчиво хотела взять денег за какой-то документ, но сертификат Греты, выданный еще в Того, оказался волшебным, и нас пропустили. Дальше — почти везде зеленый свет. Нужно только снизить скорость перед импровизированным шлагбаумом. Как правило, это яркая веревка, перетянутая через дорогу. В деревянной будке рядом сидит человек, специально обученный опускать ее для беспрепятственного проезда или натягивать, если требуется проверка. Наш экипаж пропускали без лишних вопросов.

Трасса шикарная, я промчалась 170 километров и даже не заметила, как. Дорога проходит по горному Камеруну, с восхитительными пейзажам и крутыми серпантинами. Отличные указатели и разметка, просто рай для автомобилиста после нигерийских ям. Настолько контрастные впечатления, и не верится, что это соседние страны — буквально две противоположности.

Теперь я смело могу говорить, что была на Бали! Это деревня на севере Камеруна, и попала я сюда по приглашению Бенгуела Дайги. Ему 70 лет, и это самый продвинутый пенсионер, которого я знаю. Мистер Дайга запросто справляется со смартфоном, быстрее меня ищет информацию на просторах интернета и пишет книгу. Да, книгу. Каменный дом, в котором мне посчастливилось побывать в гостях, построил еще его отец.

Позже дом достраивался и расширялся под большое семейство. Почти все разъехались в разные уголки земного шара, а мистер Дайга хранит фамильные реликвии и фотографии на память потомкам. Несмотря на языковой барьер, мистер Дайга понимает меня с полуслова и доступным образом говорит со мной и рассказывает историю своей деревни. А когда он повел меня на экскурсию, я еле поспевала за ним. В дополнение ко всему — местная вегетарианская еда. Непривычно, потому что в дороге я сама готовлю на своей газовой горелке.

Утром следующего дня мы вместе отправились в Баменду. Впереди полицейский пост. Я снижаю скорость, приветствую взмахом руки стража порядка и проезжаю мимо.

— Почему ты не остановилась? — спрашивает меня мистер Дайга. — Все таксисты платят здесь по 1000 франков, чтобы проехать дальше.

— Но я ведь не такси, и у меня нет денег.

Деньги я планировала обменять в Баменде, первом городе после границы, в котором находится банк. И пока мы не доехали до места назначения, всю дорогу смеялись в голос, повторяя: «Не такси, нет денег! Не такси, нет денег!» Мистер Дайга убедился, что я благополучно сняла наличные и подключила местную сим-карту для связи, и только потом вернулся в Бали. Вот такой удивительный человек встретился мне на пути. Вдохновлена и восхищена его жизнелюбием и оптимизмом.

Высокогорное кратерное озеро Манун — загадочное и манящее, и к нему ведет дорога потрясающей красоты. Сворачивая с отличного асфальта, 10 километров надо проехать по грунтовке, местами крутой и каменистой. Ездят там только местные байкеры и я — блондинка на седане. Немного буксовала, но добралась до озера в прямом смысле слова огородами: в местных деревнях сельское хозяйство — основной источник существования. Вдоль дороги — грядки с кабачками и баклажанами, кукурузные поля, стройные ряды неизвестных мне культур.

Манун называют озером-убийцей из-за внезапных выбросов углекислого газа, убивающего все вокруг. Сейчас здесь научились делать дегазацию, и озеро выглядит мирным и спокойным, если не обращать внимание на военизированный блокпост на берегу. Но и военные были добродушны и гостеприимны: проводили к озеру, показали лучшие точки обзора и сделали несколько фотографий по моей просьбе. Спускаемся с Гретой к воде, ей — побегать, мне — купить рыбу. По озеру неспешно шла лодка, и я помахала стоявшему в ней рыбаку. Завидев на берегу незнакомую фигуру, он поспешил причалить со свежим уловом.

Пока я ехала в Яунде, столицу Камеруна, не переставала говорить себе: какая красивая страна Камерун, какая красивая страна Камерун! С потрясающими горными ландшафтами, густыми джунглями, бесконечными просторами и реками. Пейзажи меняются быстро и совершенно не похожи друг на друга. О, этот похож на Гвинею, а этот — на Сенегал, а этот — на Сьерра-Леоне… Будто в одной стране вся Африка собралась. Сожалею, что мало фотографировала, потому что торопилась добраться до Яунде до наступления темноты.

В столице Камеруна посещаю грот при храме на горе Монт Фебе, это самая высокая точка в Яунде. Отсюда открываются великолепные виды на город и самый настоящий экваториальный лес. Обязательная программа — ветеринарная клиника. У меня сложилось впечатление, что все африканские ветеринары учились в Советском Союзе. Доктор Франсуа получила образование в Киеве и отлично говорит по-русски. Выдала нам новый ветеринарный сертификат, с ним можно добраться до Южной Африки.

Неожиданная встреча состоялась с Владимиром, кругосветчиком из Санкт-Петербурга. Он едет по Африке с юга на север, и наши дороги пересеклись в Камеруне. Делаем фото на память об исторической встрече путешественников и разъезжаемся каждый в свою сторону. Владимир — в Нигерию, я — в Габон.