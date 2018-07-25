Как власти Москвы обманывают участников реновации

В ходе завершившегося на днях Московского урбанистического форума руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин заявил, что к концу 2020 года в Москве будет возведен первый дом, полностью спроектированный и построенный по стандартам программы реновации жилья.

— Первые дома, в которые начали въезжать по программе реновации, мы фактически перепроектировали и приспособили под стандарт реновации по отделке, инженерному обеспечению и по благоустройству, — приводит слова чиновника издание «Вечерняя Москва». — Конечно, не все у нас там получилось в полной мере. А вот новые дома, которые проектируются, параллельно с разработкой самой программы, формированием адресного перечня домов и стартовых площадок, мы создаем в соответствии со «Смарт-стандартом 1.0».

Конечно, в этой связи у вдумчивых людей вполне может возникнуть ряд вопросов.

Например, почему это так получается, что Сергей Левкин по факту публично признал, что отданные для переселенцев дома далеко не полностью соответствуют озвученным властями «стандартам реновации», а между тем руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявляет: «Следующие дома для переселения по программе реновации в Москве могут быть подготовлены для заселения в конце августа — начале сентября»? Неужели горожан, несмотря ни на что, продолжат заселять в дома, не отвечающие озвученным условиям?

Или, например, почему Сергей Левкин говорит о полностью отвечающем тем самым «стандартам реновации» в единственном числе? Ведь все тот же Департамент строительства 20 июля направил представителям СМИ пресс-релиз (имеется в распоряжении «СП»), в котором от имени Андрея Бочкарева говорится, что строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации жилфонда Москвы планируют начать осенью 2018 года, а сдавать их в эксплуатацию Фонд реновации намеревается в 2021 году. Не означает ли это, что Левкин и Бочкарев говорят о разных проектах, не имеющих отношения друг к другу?

Пожалуй, это тема для отдельного большого разговора с экспертами, пока же «СП» предлагает своим читателям поближе ознакомиться с «инновационным решением» и узнать мнением рядовых москвичей об этом.

Как уточнил Сергей Левкин, здание будет иметь ряд отличительных особенностей, которые свойственны домам, возводимым по «умной» технологии. Так, на входной группе будет размещен не обычный домофон, а устройство, позволяющее вызывать любую экстренную службу по номеру 112. К тому же оно позволит жильцам связываться с диспетчерской службой, которая будет оперативно помогать разобраться с аварийной ситуацией. Внизу под аппаратом будет находиться кнопка, которой смогут воспользоваться маломобильные группы населения.

Также в новых домах появятся усовершенствованные приборы учета потребляемых ресурсов. Показания счетчиков в расчетные центры будут отправляться автоматически, а затем счета за коммунальные услуги будут приходить жильцам на электронную почту. Также утверждается, что безопасность будет обеспечена на максимальном уровне — камеры во дворе, на подъезде и в подъезде. Плюс к этому «на каждой входной группе в лифтовом холле будет стоять смарт-табло, где можно будет посмотреть погоду, новости, а также подключать к нему удаленное общение с госуслугами „Мои документы“.

Некоторые пользователи популярных соцсетей, обсуждая такие нововведения, в частности, гадают, будет ли „умный дом“ показывать футбол и жарить курицу, и не самоликвидируется он по истечению срока эксплуатации, как печально известный стадион в Волгограде , построенный для проведения ЧМ по футболу и подмытый ливнем аккурат накануне церемонии официального закрытия мероприятия. Кроме того, их интересует также вопрос, не будет ли умный лифт при падении с 45 этажа включать траурную музыку и выбрасывать венки.

Понятно, что эти замечания иронические, однако есть и вполне резонные претензии. Например, Лера Игнатова отмечает:

— Во-первых, обслуживать все эти чудеса будут все те же коммунальщики, которых иной раз невозможно заставить починить обычный домофон или поменять испортившуюся лампочку на лестнице. Ну и, конечно, все это встанет в копеечку в строке „обслуживание и ремонт“, тут вполне может появиться какая-нибудь экзотическая статья расходов вроде „протирки оптических цепей“.

— Кнопка вызова экстренных и аварийных служб, дело, конечно, хорошее, — размышляет Владимир Феоктистов . — Однако, случись что, вполне может произойти так, что при вызове вас попросят „подождать ответа оператора“, а все это время на улице у закрытой двери будут топтаться гости или ребенок, которому нужно срочно попасть домой.

— Если не сделать нормальную просторную входную группу, — полагает Сергей Маралин, — то никакой маломобильный гражданин до заветной кнопки просто не сможет добраться. Второй вопрос — зачем она на входе дом? Позвать кого-нибудь, чтобы помогли подняться или спуститься? А как же все разговоры о безбарьерной среде для инвалидов тогда? Мол, колясочники будут без проблем в подъезд попадать?

— У нас в подъезде в старом доме еще лет 5 назад повесили планшет, — рассказывает Алена Архарова. — Неделю он показывал прогноз погоды, местные новости и рекламу. Потом выключенный висел, пока не сняли. Просто выдают этот планшет в лифте за что-то инновационное, он, по большому счету, не нужен никому. Я, например, не представляю, как можно работать с тем же сайтом госуслуг в лифтовом холле на всеобщем обозрении, если на собственном смартфоне есть соответствующее приложение? А если кто в современных технологиях не разбирается, как многие пожилые люди, так им и смарт-табло не поможет.

— Насчет того, что камеры, где и сколько бы их ни стояло, смогут обеспечить „максимальную безопасность“, я сильно сомневаюсь, — высказывает мнение Антон Евстигнеев. — Во-первых, от прямого нападения в темное время суток или от летящего из-за угла камня они не спасут. А, во-вторых, имея некоторое отношение к системам видеонаблюдения, я прекрасно знаю, что закрытое капюшоном лицо никакой камерой не „просветишь“. Поставят, скорее всего, какие-нибудь не слишком дорогие образцы, не отличающиеся высоким разрешением, а на них и при хорошем-то освещении фиг что разглядишь толком.

— Приборы учета с автоматической передачей данных, это, в принципе, хорошо, — соглашается Владимир Атланов. — Но вот лично мне система, которая исключает личный контроль за работой, внушает некоторое опасение. Придем, предположим, мне уведомление на телефон, что я потратил столько-то ресурсов и должен внести столько-то денег. А где гарантия, что это реальный, а не „накрученный“ показатель. У машин даже с электронным спидометром показатели влегкую скручивают, несмотря на уверение производителей о том, что это невозможно. А тут показания счетчиков, „подрихтовать“ которые удаленно при необходимости не составит труда даже для начинающего хакера.

Наконец, резонно рассуждает Алла Кизанкова, если конструктивно „умный дом“ будет представлять собой все ту же старую „панельку“ П-44, то какая разница, чем он будет оснащен при высоте потолков в 2,65 метра и ширине дверей в 60 сантиметров.

— Видимо, — резюмирует она, — чиновники просто изобрели новую „разводку“ для тех, кто не повелся на обещания двух санузлов в каждой трехкомнатной квартире по реновации.

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