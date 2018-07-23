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Муниципальную службу для содержания ливневых систем создадут в Краснодаре
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Муниципальную службу для содержания ливневых систем создадут в Краснодаре 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Муниципальная служба для содержания ливневых канализаций появится в Краснодаре, такую задачу поставил на аппаратном совещании 23 июля глава города Евгений Первышов.
По его словам, служба будет в постоянном режиме проводить очистку ливневок, а в случае залповых ливней немедленно приступать к работам по откачке воды.
Сейчас эти мероприятия выполняют подрядные организации в рамках заключаемых ежегодно контрактов. По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, на сегодня практически весь объем, откачка которого была включена в муниципальный контракт на 2018 год, подрядчик уже выполнил за менее чем семь месяцев.
«Проблемы в Краснодаре с состоянием ливневой канализации действительно серьезные. Ее необходимо полноценно содержать, регулярно промывать и прочищать. К тому же такие залповые дожди, если смотреть статистику, происходят все чаще. И потребность в ликвидации локальных подтоплений — велика», — сказал мэр, слова которого цитирует пресс-служба городской администрации.
Он подчеркнул, что наличие собственной службы даст возможность круглогодично проводить все необходимые работы и сэкономит бюджетные средства.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», 22 июля за полчаса в Краснодаре выпала практически месячная норма осадков. По уточненным данным — 47 мм при норме в 60 мм. В результате было многочисленных подтоплений дорог в центральной части города остановилось движение общественного транспорта. Проезд по основным магистралям был восстановлен в течение двух часов, через 3 часа ликвидировали подтопление на одном из сложных участков — под путепроводом в районе улицы им. Вишняковой. В течение ночи откачали воду, скопившуюся на улице Московской.
Суммарно было задействовано в 30 единиц специализированной техники, в том числе от регионального управления МЧС России.
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