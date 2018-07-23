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Гасли пошутил насчёт своего перехода на дождевую резину в Гран-при Германии
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Гасли пошутил насчёт своего перехода на дождевую резину в Гран-при Германии 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли пошутил насчёт своего перехода на дождевую резину по ходу гонки гран-при Германии. Хартли опубликовал фотографию человека в ластах в пустыне, подписав её: «Так я чувствовал себя вчера». Кроме этого, Гасли опубликовал фотографию того, что происходило в окрестностях трассы после гонки. На фото видны люди, пытающиеся пробиться через реки воды — напомним, что сразу после финиша на трассу обрушился тропический ливень. «Вот почему команда поставила мне дождевые шины. Дождь пришёл на полчаса позже. Большой риск, но от этого мы могли многое получить. Повезёт в следующий раз. Осталась одна гонка до летнего перерыва!», — написал в своём «твиттере» Гасли.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Пьера Гасли.
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