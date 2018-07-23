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В Башкирии по вине приставов по полю разбросало сотни копий паспортов
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В Башкирии по вине приставов по полю разбросало сотни копий паспортов 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
УФА, 23 июл — РИА Новости. Копии паспортов сотни жителей Башкирии разбросало по полю по вине судебных приставов, которые не проследили за уничтожением оконченных исполнительных документов, сообщили в прокуратуре республики.
В надзорный орган обратились представители минэкологии региона, которые нашли на поле Баймакского района Башкирии сотни копий паспортов, судебные документы и иные персональные данные о местных жителях.
"Выяснилось, что в октябре 2017 года приставы города Сибай приняли решение об уничтожении почти 18 тысяч оконченных исполнительных производств, не подлежащих хранению. Документы должны были быть сожжены экспертной комиссией на территории карьера в Баймакском районе. Однако сотрудники службы не проконтролировали полное уничтожение бумаг. В результате часть материалов, в которых содержались паспортные данные граждан и иные документы, порывами ветра разбросало по прилегающей территории на значительное расстояние", — сообщили в прокуратуре.
По данным надзорного органа, прокурор района внес в адрес руководителя республиканского управления федеральной службы судебных приставов представление, по результатам рассмотрения которого пять должностных лиц предупреждены о неполном должностном соответствии.
Ранее прокуратура Башкирии сообщила РИА Новости, что начала проверку по факту обнаружения копий паспортных данных граждан региона на помойке одного из автосалонов Уфы. Видео, в котором видно, как документы людей лежат в мусорных контейнерах, снял и выложил клиент салона.
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