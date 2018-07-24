Москвичи посетили экскурсию по району

Экскурсия по району, которую организовали сотрудники музея Василия Тропинина, состоялась 21 июля.

— Участникам встречи рассказали много интересного о событиях и людях, которые связаны с этими местами. Москвичи прогулялись по улицам Большая Полянка и Большая Якиманка, по 1-му Спасоналивковскому и Щетининскому переулкам, — поделился заведующий научно-просветительским отделом учреждения Эдуард Люшин.

Он отметил, что экскурсию завершили в музее: жителям столицы показали выставку «Прадеды победы».

Добавим, что пешеходные экскурсии сотрудники культурного учреждения проводят каждые выходные. Посетить их сможет любой желающий.