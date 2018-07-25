Главком Сухопутных войск рассказал о новых правилах «Танкового биатлона»

В этом году на Армейских играх опробуют новую систему учета ошибок при прохождении препятствий, в которой, вместо начисления штрафных баллов, команды будут отправлять на пит-стопы.

На IV Армейских международных играх в конкурсе «Танковый биатлон» будет использоваться новая система определения времени, за которое команды проходят препятствия. Как рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Олег Салюков в эксклюзивном интервью «Звезде», это сделано для того, чтобы у зрителей не возникало вопросов, почему какой-то экипаж пришел к финишу первым, но победила другая команды, как было со старой системой, в которой использовались штрафные баллы.

«У нас до прошлого года были определенные штрафные баллы у экипажей при прохождении препятствий. В «Танковом биатлоне» есть и стрельба, и вождение, и преодоление различных препятствий. Стрельбу всегда видно, что если ты допустил промах, у тебя штрафной круг, и тебя машина обошла, которая стреляла без промаха.

А вот когда ты, допустим, препятствие какое-то не преодолел, особенно важное: проход в минном поле, эскарп, колейный мост, вот там начисляются минусовые баллы. И получалось, что приходит экипаж уже в финале или на промежуточном заезде первым, например, китайский экипаж. А потом судейская коллегия считает баллы и получается, что первое место занимает, допустим, Казахстан , или какая-то другая команда. Во-первых, это не очень зрелищно. Одна команда первая пришла, а потом какое-то время, там совещаются, кто-то. У нас в этом плане все честно, объективно, везде камеры. Но ведь как людям-то объяснить?

Поэтому мы предложили, и министр обороны утвердил такой вариант, что сейчас после прохождения каждого препятствия есть так называемые пит-стопы. То есть, если команда препятствие не преодолела, то она сразу заходит на пит-стоп и останавливается — для каждого препятствия определенное время. И это время сразу засчитывается, и те экипажи, которые преодолевают препятствие без минусов, они обгоняют», — объяснил Олег Салюков

Также, по словам генерал-полковника, из-за того, что во время «Танкового биатлона» всегда поднималась пыль, была продумана система орошения, которую уже удалось протестировать военным.