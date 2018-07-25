Главком Сухопутных войск рассказал о новых правилах «Танкового биатлона» 

В этом году на Армейских играх опробуют новую систему учета ошибок при прохождении препятствий, в которой, вместо начисления штрафных баллов, команды будут отправлять на пит-стопы.
На IV Армейских международных играх в конкурсе «Танковый биатлон» будет использоваться новая система определения времени, за которое команды проходят препятствия. Как рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Олег Салюков в эксклюзивном интервью «Звезде», это сделано для того, чтобы у зрителей не возникало вопросов, почему какой-то экипаж пришел к финишу первым, но победила другая команды, как было со старой системой, в которой использовались штрафные баллы.
«У нас до прошлого года были определенные штрафные баллы у экипажей при прохождении препятствий. В «Танковом биатлоне» есть и стрельба, и вождение, и преодоление различных препятствий. Стрельбу всегда видно, что если ты допустил промах, у тебя штрафной круг, и тебя машина обошла, которая стреляла без промаха.
А вот когда ты, допустим, препятствие какое-то не преодолел, особенно важное: проход в минном поле, эскарп, колейный мост, вот там начисляются минусовые баллы. И получалось, что приходит экипаж уже в финале или на промежуточном заезде первым, например, китайский экипаж. А потом судейская коллегия считает баллы и получается, что первое место занимает, допустим, Казахстан, или какая-то другая команда. Во-первых, это не очень зрелищно. Одна команда первая пришла, а потом какое-то время, там совещаются, кто-то. У нас в этом плане все честно, объективно, везде камеры. Но ведь как людям-то объяснить?
Поэтому мы предложили, и министр обороны утвердил такой вариант, что сейчас после прохождения каждого препятствия есть так называемые пит-стопы. То есть, если команда препятствие не преодолела, то она сразу заходит на пит-стоп и останавливается — для каждого препятствия определенное время. И это время сразу засчитывается, и те экипажи, которые преодолевают препятствие без минусов, они обгоняют», — объяснил Олег Салюков.
Также, по словам генерал-полковника, из-за того, что во время «Танкового биатлона» всегда поднималась пыль, была продумана система орошения, которую уже удалось протестировать военным.
В АрМИ-2018 примут участие команды из 32 стран. Как отметил главком, Сухопутные войска отвечают за шесть конкурсов, два из которых пройдут на территории России. Это как раз «Танковый биатлон», который традиционно проводится на полигоне в подмосковном Алабино, а также на базе Новосибирского училища пройдет конкурс «Отличники войсковой разведки».