Определился полный состав участников турнира «Галактическая битва» 

28 июля в Красной Поляне (Сочи, Эсто-Садок) состоится международный вечер профессионального бокса «Галактическая битва», организованный промоутерской компанией «Титов Boxing Promotions». Главным событием шоу станет бой в рамках полусреднего веса. На ринге сойдутся небитый армянский боксёр Гор Ерицян (6-0-0, 6 КО) и опытный южноафриканец Али Фунека (39-9-3, 31 КО). Всего в рамках турнира выступят девять пар бойцов, представляющие пять стран мира. Предлагаем вашему вниманию полный состав участников.
Состав турнира:
Весовая категория до 66,7 кг. Формат: 4 раунда по 3 минуты
Евгений Никитин (Россия, 4-2-0, 2 KO) — Николай Аверченко (Россия, профи-дебют)
Весовая категория до 63,5 кг. Формат: 8 раундов по 3 минуты
Висхан Мурзабеков (Россия, 17-3-0, 11 КО) — Николос Накашидзе (Грузия, 8-3-0, 3 КО)
Весовая категория до 61,2 кг. Формат: 4 раунда по 3 минуты
Карен Маргарян (Россия, 2-0-1) — Илья Щербаков (Россия, 1-0-0)
Весовая категория до 69,9 кг. Формат: 6 раундов по 3 минуты
Ахмед Хапачев (Россия, 3-0-0) — Алан Джанаев (Россия, 1-0-0)
Весовая категория до 76,2 кг. Формат: 4 раунда по 3 минуты
Денис Зыков (Россия, 1-1-0) — Райко Сантана Мартинез (Куба, 2-1-0, 1 КО)
Весовая категория до 59 кг. Формат: 6 раундов по 3 минуты
Владислав Красношеин (Россия, 4-0-1, 2 КО) — Ираклий Шариашвили (Грузия 5-0-1)
Весовая категория до 69,9 кг. Формат: 8 раундов по 3 минуты
Ашот Папян (Россия, 7-2-0, 3 КО) — Ислам Едисултанов (Россия, 4-0-0, 2 КО)
Весовая категория до 50,8 кг. Формат: 8 раундов по 3 минуты
Мехди Абдурашедов (Россия, 2-0-0, 1 КО) — Уго Эрнандез Агилар (Мексика, 14-3-0, 6 КО)
Весовая категория до 66,7 кг. Формат: 8 раундов по 3 минуты