Гор Ерицян проведёт поединок с Али Фунекой

На Красной поляне впервые в истории пройдёт матч по боксу.

Новый регион для Titov Boxing Promotions

Отечественная компания Titov Boxing Promotions является самой активной и «долгоиграющей» отечественной промоутерской группой. Организацией поединков боксёров-профессионалов Герман Титов начал заниматься ещё в 1998 году. Впоследствии главным помощником отца в управлении промоутерской компанией стал его сын — Алексей Титов . И вот в нынешнем году исполняется уже 20 лет деятельности Titov Boxing Promotions.

Также отец и сын Титовы организовывали масштабные вечера бокса с участием и других известных отечественных боксёров. Например, два года назад в Екатеринбурге провёл защиту мировых титулов WBO, WBA и IBF в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв . Тогда вживую за победой звёздного отечественного бойца на трибунах арены ДИВС «Уралочка» наблюдало более 13,5 тыс. зрителей.

Узбекистане, Украине, Эстонии, Португалии и Ещё с 2005 года Titov Boxing Promotions начала организовывать шоу и за пределами России — в Казахстане Китае . А в ноябре 2009 года Titov Boxing Promotions впервые устроила и провела турнир в Мекке бокса — Америке. На сегодня на счету компании организация уже более 200 профессиональных турниров по боксу и смешанным единоборствам.

Благодаря этому Екатеринбург может претендовать на то, чтобы стать новой столицей российского профи-бокса. Часто компания устраивает вечера бокса и в соседнем Челябинске . И вот теперь «экспансия» Titov Boxing Promotions распространилась на Краснодарский край . На сей раз местом проведения турнира компания выбрала живописный горный уголок неподалёку от Чёрного моря — селение Эсто-Садок в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае.

Гор Ерицян будет сражаться в горах

Главным поединком турнира, который состоится в местном общественно-культурном центре «Галактика» (отсюда и его название «Галактическая битва»), станет восьмираундовая схватка 23-летнего доселе не знающего поражений на профессиональном ринге Гора Ерицяна ( Армения ) и 40-летнего бывшего чемпиона мира Али Фунеки ЮАР ).

Ерицян является уроженцем и резидентом Еревана . Будучи фанатом боевых искусств, он сначала занимался карате, а с 12 лет посвятил свою жизнь боксу. Причём овладение благородным кулачным искусством Гора поощряли как отец, который в молодости также серьёзно увлекался этим видом спорта, так и мать, твёрдо считающая, что парни должны уметь постоять за себя. Талант Ерицяна был виден его первому тренеру Мартуну Меликяну невооружённым глазом, и уже спустя несколько лет парень зарекомендовал себя одним из лучших боксёров в Армении. Гор был неоднократным призёром (в том числе и золотым) национального первенства среди взрослых. В 2011 году он стал бронзовым медалистом молодёжного чемпионата Европы, а в следующем году выступил на чемпионате мира среди молодёжи, уступив там только сильному кубинцу. Однако склонному к силовому стилю и ударной манере ведения боя Гору не было комфортно в любительском боксе с его мягкими перчатками. Он всегда чувствовал своё призвание быть профи-бойцом. К тому же побыстрее переходить на профи-ринг его во многом вынудил фактор предвзятого судейства, который широко распространён в любителях. И в профи ему всё настолько нравится, что в данное время он даже не хочет и думать о любительском боксе. Профи-дебют Ерицяна состоялся 27 мая прошлого года. Тогда, выступая в рамках полусреднего веса и одолев техническим нокаутом в 3-м раунде россиянина Дениса Кенжегалиева, Гор начал свою не прервавшуюся до сих пор серию досрочных побед. В прошлом году Ерицян успел провести ещё три боя, остановив в Сочи белоруса Андрея Долгожиева, в Москве украинца Романа Зинченко и в Испании грузина Кобу Каркашадзе. В последние годы личным наставником Гора является главный тренер сборной Армении Давид Торосян, под руководством которого он проводит бои и на профи-ринге. В нынешнем году Ерицян выходил на ринг уже дважды, сначала в Академии бокса Флойда Мейвезера в подмосковной Жуковке одолев россиянина Михаила Авакяна, а затем в столичной Академии бокса «Локомотив» — россиянина Алексея Тухтарова. Карьерой Ерицяна совместно управляют промоутерские компании Titov Boxing Promotions и Punch Boxing Promotion. Главные цели Гора в боксе — завоевать как можно больше чемпионских поясов и не проиграть ни одного официального боя. И поединок с таким известным оппонентом, как Али Фунека, может стать для молодого и амбициозного Ерицяна своеобразным трамплином на пути к вершинам мировых рейтингов ведущих боксёрских организаций, а затем и к званию чемпиона мира.

Али Фунека по кличке Час Пик Соперником Ерицяна станет опытный, матёрый южноафриканец Али Фунека, который обладает очень высоким для полусреднего веса (66,7 кг) ростом — 185 см. Он дебютировал на профи-ринге ещё раньше Гора — уже в 17 лет. Начав в профи в наилегчайшем весе, Фунека постепенно поднимался по весовым категориям. Не имея влиятельного промоутера, Али впервые вышел на титульный поединок лишь спустя семь лет после профи-дебюта.

В июле 2002 года в бою за пояс чемпиона Южной Африки в первом лёгком весе Фунека дал серьёзный бой будущему чемпиону мира IBF — соотечественнику Мзонке Фане. Но схватка проводилась в родном городе последнего и победа по очкам с небольшим перевесом была отдана местному фавориту, несмотря на то что Али отправил его в нокдаун. Однако вскоре Фунека сумел завоевать и этот титул, и пояс интернационального чемпиона WBC в лёгком весе. А затем, в 2008 году, к Али пришла международная известность в боксёрском мире, когда он нокаутировал считавшегося явным фаворитом их боя американца Захира Рахима, имевшего в своём активе победу над звёздным мексиканцем Эриком Моралесом . Этот выигрыш позволил Фунеке вскоре оспорить мировой титул IBF в лёгком весе. Али отправился в Америку, где дал очень упорный бой действующему чемпиону мира WBA, IBF и WBO американцу Нэйту Кэмпбеллу. Однако решением большинства судей победу отдали последнему. Али посчитал себя засуженным и разрыдался прямо на ринге. Уже в следующем бою Фунека попытался завоевать ставший вакантным мировой титул IBF. Однако свёл вничью поединок с техничным доминиканцем Хоаном Гузманом, хотя многие эксперты посчитали, что Фунека был явно засужен. Весной 2010 года состоялся немедленный рематч, который снова выдался напряжённым и равным. И опять симпатии судей оказались не на стороне Али, уступившего Гузману их раздельным решением. Затем Фунеке пришлось на полтора года оставить ринг, поскольку в его допинг-пробе обнаружили запрещённое мочегонное вещество. В конце 2011 года Али удалось завоевать мировой титул в первом полусреднем весе по версии WBF. А в ноябре 2014 года, победив техническим решением в 11-м раунде россиянина Романа Белаева, Али стал чемпионом мира IBO. Не так давно Фунека впервые отбоксировал в России. В марте 2016 года на турнире в Грозном он одержал сенсационную победу по очкам над дотоле непобеждённым чеченским боксёром Висханом Мурзабековым. И вот теперь, спустя два с лишним года, Али снова прилетит в Россию, чтобы попытаться испортить послужной список ещё одному небитому фавориту.

Честолюбивые бойцы из андеркарда

Кубу, Помимо участников главного события турнира в горах неподалёку от Сочи высадится десант амбициозных профи-боксёров, представляющих шесть стран мира — Россию, Грузию Мексику , Армению и ЮАР, которые попарно будут выяснять отношения между собой.

Первой парой «Галактической битвы» станут 32-летний боксёр Titov Boxing Promotions Евгений Никитин из Сергиева Посада и представитель Санкт-Петербурга Николай Аверченко, которые проведут бой в полусреднем весе. Никитин на любительском ринге выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В профи-боксе он дебютировал в июле 2016 года, одержав досрочную победу над москвичом Иваном Ивановым . После этого выиграл ещё раз — по очкам. А вот в прошлом году потерпел два поражения кряду, но закончил год всё же на мажорной ноте, одолев в декабре камерунца Гуерина Фонку. В мае носящий ринговое прозвище Орёл Никитин одержал одну досрочную победу. Для Аверченко же предстоящий поединок будет профи-дебютом. Вторым поединком турнира станет сражение в первом полусреднем весе между 27-летним бойцом Titov Boxing Promotions Висханом Мурзабековым из Чечни и грузином Николозом Накашидзе. Имеющий прозвище Маленький Тайсон Мурзабеков победно дебютировал в профи в конце 2012 года. Потом он продолжил выигрышную серию и стал интернациональным чемпионом IBO. Первое поражение Мурзабеков потерпел от вышеупомянутого Али Фунеки. Последний бой Висхан провёл весной этого года, одержав победу нокаутом. Накашидзе победил в профи-дебюте в июле прошлого года. После этого его выигрышная серия длилась до марта нынешнего года, составив семь боёв. Однако в мае он уступил по очкам небитому румыно-немцу Джеймсу Череджи. В прошлом месяце Накашидзе потерпел поражения по очкам от местных непобеждённых фаворитов в Германии и Испании. Но уже 1 июля дома Николоз провёл победный бой. Третью пару составят легковесы — 19-летний проживающий в Нижнем Новгороде армянин Карен Маргарян и 27-летний Илья Щербаков из Самары . В дебютном бою на профи-ринге в ноябре прошлого года Маргарян одержал победу по очкам. Спустя месяц он свёл вничью бой с узбеком Кобильжоном Хосиловым. А последний на сегодня бой Карен провёл в феврале, выиграв по очкам у проживающего в Магнитогорске уроженца Казахстана Арстана Умбиткулова. Щербаков дебютировал на профи-ринге буквально в прошлом месяце, выиграв по очкам на турнире в Краснодаре у другого самарца Давида Карагедьяна. И вот теперь Щербакову предстоит сразиться с ещё одним проживающим в России уроженцем Армении.