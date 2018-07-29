Гор Ерицян победил Али Фунеку единогласным решением судей

На Красной поляне прошёл турнир по боксу. Было интересно.

В субботу в живописном горном уголке неподалёку от Чёрного моря — в селении Эсто-Садок в Адлерском районе муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарском крае прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией Titov Boxing Promotion. Площадкой для проведения боёв стал общественно-культурный центр «Галактика» (отсюда и название турнира «Галактическая битва»). А главным событием шоу была восьмираундовая схватка между 23-летним не знавшим поражений на профи-ринге Гором Ерицяном (6-0-0, 6 KO) из Армении и 40-летним бывшим чемпионом мира Али Фунекой (39-9-3, 31 KO) из ЮАР

Помимо основного боя состоялись ещё восемь поединков боксёров-профессионалов из шести стран мира, представлявших четыре континента — Европу, Азию, Африку и Америку. Большинство схваток оказались качественными и смотрибельными, а некоторые ещё и выдались весьма конкурентными. Почётным гостем турнира был бывший подопечный промоутерской компании Titov Boxing Promotions — экс-чемпион мира WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд

Утверждение Ерицяна в роли горячего проспекта

Гор Ерицян небезосновательно считался фаворитом главного поединка вечера. Имея богатый багаж выступлений в любительском боксе (а значит и хорошую боксёрскую школу), этот армянский боец всегда тяготел к выступлениям на профессиональном ринге. Причиной тому является стремление Ерицяна к нанесению жёстких ударов, о чём свидетельствовал и его послужной список — шесть досрочных побед в шести проведённых в профи-боксе поединках. Однако на сей раз Гор совершил приличный скачок в уровне своей оппозиции. Несмотря на уже солидный по боксёрским меркам возраст, южноафриканец Али Фунека всё ещё представляет собой серьёзную силу на ринге. В этом могли убедиться и российские любители бокса, которые два года назад были свидетелями того, как дотоле небитый чеченский проспект Висхан Мурзабеков на турнире в Грозном потерпел поражение от Фунеки. Опасности южноафриканца для соперников способствуют и его огромный опыт (свыше полусотни официальных профи-боёв), и очень высокий рост для этой весовой категории (185 см). Поэтому обескуражить и чем-то удивить Фунеку на ринге представляется почти невозможным. Не удалось это сделать и Ерицяну, вынужденному впервые в профи-карьере довольствоваться победой решением судей. Поединок между ними проходил в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). В стартовом отрезке боя Ерицян попытался захватить инициативу, сразу же начав при помощи жёсткого джеба готовить свои фирменные быстрые и разящие атаки. При удобных моментах он взрывался и наносил хлёсткие силовые удары. Причём, работал Гор «по этажам», чередуя выстрелы в голову и по туловищу. Однако, осознав что стремительно разбить матёрого оппонента не удастся, Ерицян довольно скоро сбавил темп и стал работать более размеренно. Уже во 2-м раунде гость из Африки начал периодически огрызаться и даже идти в атаку. А со следующей трёхминутки Фунека работал в основном первым номером, преследуя и прессингуя фаворита. К чести Ерицяна он не потерялся, когда понял, что его патентованные резкие удары не останавливают этого оппонента. Побаиваясь нарваться, Гор иногда действовал излишне пассивно. Но, в целом, ему удавалось не только уходить от настойчивого прессинга Фунеки, но и периодически наносить быстрые контрвыпады, позволявшие ему выигрывать раунды. Благодаря хорошей любительской школе, Ерицян демонстрировал классное передвижение по рингу. А это, в свою очередь, не позволяло Фунеке пользоваться тем, что его соперник уступал инициативу. Гор просто не давал опытному, но проигрывающему ему в скорости южноафриканцу как следует пристреляться и наносить по нему точные удары. Действуя в таком ключе, перемежавшемся короткими вспышками контратакующих выпадов, Ерицян довёл бой до уверенной победы по очкам единогласным решением судей, которые выставили одинаковый счёт 80-72 в его пользу.

Главные предварительные бои Основной бой андеркарта в некотором смысле компенсировал то, чего не было в полной мере в основном поединке — противостояния соперников на встречных курсах. Чеченский боксёр Мехди Абдурашедов провёл конкурентный и зрелищный восьмираундовый бой в наилегчайшем весе против мексиканца Уго Эрнандеза Агилара. Эти соперники сходу начали обмениваться опасными выпадами. Они действовали в схожих стилях, стремясь подловить один другого на жёсткий удар. Бой прошёл в обоюдоостром ключе, но всё же Абдурашедов выглядел более мастеровитым, расчётливым и точным, чем его оппонент. Агилар заметно активизировался в последних двух раундах, но по итогам всего боя судьи отдали победу со счётом 78-74, 78-75, 77-75 российскому бойцу. Другой чеченский боксёр, выступающий в первом среднем весе Ислам Едисултанов, доказал, что за время двухлетнего перерыва в выступлениях на ринге он не утратил навыки, которыми славился ещё боксируя в любителях. Работавший в стойке левши Едисултанов оправдал своё ринговое прозвище Снайпер, одержав досрочную победу над проживающим в Уфе армянином Ашотом Папяном. Коронный левый кросс чеченского нокаутёра то и дело достигал цели. До поры до времени Папян не только сопротивлялся, но и пытался навязывать сопернику свой темп боя. Однако во время одной из своих атак в 4-м раунде Ашот нарвался на молниеносный прямой удар слева Едисултанова, после которого оказался в нокдауне. Папян побил отсчёт, но рефери, заглянув ему в глаза, посчитал нужным прекратить бой. Не получилось конкурентного противостояния в бою между двумя до того небитыми легковесами — Владиславом Красношеиным из Сургута и грузином Ираклием Шариашвили. Несмотря на преимущество Шариашвили в росте почти на 20 сантиметров, он ничего не смог противопоставить настырному и мастеровитому оппоненту. Красношеин постоянно владел инициативой, неумолимо преследуя соперника по всему периметру ринга и осыпая его многочисленными ударами с обеих рук. В итоге, боковые судьи единодушно посчитали его лучшим в этом бою.

Противостояния в глубоком андеркарте

Очень легко перебоксировал своего визави проживающий в подмосковном Реутове кубинский суперсредневес Райко Сантана Мартинез. Денис Зыков из Нижегородской области зачастую даже не осмеливался идти в атаку из-за того, что постоянно нарывался на обманные движения и разнообразные удары ловкого оппонента. Мартинез же действовал непринуждённо, не форсируя событий. Он то и дело менял стойки, выдёргивал соперника на себя, а затем чётко контратаковал. Доминирование кубинца продолжалось все четыре раунда, по окончании которых судьи единогласно отдали ему победу. Несмотря на поддержку зрительного зала сочинец Ахмед Хапачев не смог перебоксировать Алана Джанаева из Геленджика . Этот бой проходил в основном на ближней дистанции, сопровождаясь частыми клинчами. Более рослый Джанаев умело пользовался своим преимуществом в габаритах, нанося удары, а затем сближаясь с соперником и переводя бой в возню и борьбу. Более высокая активность в итоге принесла Джанаеву победу решением большинства судей.

Весьма конкурентным и динамичным выдался поединок в лёгком весе между Кареном Маргаряном из Нижнего Новгорода и самарцем Ильёй Щербаковым , которому секундировал тренер экс-чемпиона мира Дмитрия Пирога Виктор Петроченко . Соперники с места в карьер бросились в откровенный размен ударами, который немного начал стихать лишь в 3-м раунде. Тогда рисунок боя кардинально поменялся и визави стали действовать с дальней дистанции. Маргарян зачем-то принялся паясничать и дразнить оппонента. В последнем раунде он явно подустал и инициативой завладел Щербаков. Но в итоге решением судейского большинства победителем схватки был объявлен Маргарян. Проигравший ранее участнику главного боя Фунеке чеченский боксёр Висхан Мурзабеков также боксировал в этом вечере. На сей раз он оправдал своё прозвище Маленький Тайсон, одержав уверенную досрочную победу над грузином Николозом Накашидзе. Последний вынужден был всё время отсиживаться в обороне, пытаясь избегать жёстких ударов чеченского нокаутёра. Однако Мурзабеков всё равно находил бреши в защитных редутах визави и засаживал туда акцентированные удары с обеих рук. Терпеть настойчивый прессинг и мощные попадания соперника у Накашидзе получилось только четыре раунда, после чего он принял решение не продолжать бой.