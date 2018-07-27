«Галактическая битва»: Фунека перевесил Ерицяна 

В Красной Поляне (Сочи, Эсто-Садок) состоялась официальная процедура взвешивания участников субботнего вечера бокса «Галактическая битва», организованного промоутерской компанией «Титов Boxing Promotions».
Главным событием шоу станет бой в рамках полусреднего веса между не знающим поражений Гором Ерицяном (6-0-0, 6 КО) и южноафриканцем Али Фунекой (39-9-3, 31 КО). Ерицян показал вес 66,7 кг, Фунека потянул на 67 кг. Результаты взвешивания: Евгений Никитин (Россия, 4-2-0, 2 KO) — 67,3 кг — Николай Аверченко (Россия, профи-дебют) — 64,1 кг. Висхан Мурзабеков (Россия, 17-3-0, 11 КО) — 64,9 кг — Николос Накашидзе (Грузия, 8-3-0, 3 КО) — 63,4 кг. Карен Маргарян (Россия, 2-0-1) — 61,9 кг — Илья Щербаков (Россия, 1-0-0) — 61, 9 кг. Ахмед Хапачев (Россия, 3-0-0) — 70,6 кг — Алан Джанаев (Россия, 1-0-0) — 70,7 кг. Денис Зыков (Россия, 1-1-0) — 77, 2 кг — Райко Сантана Мартинез (Куба, 2-1-0, 1 КО) — 77,1 кг. Владислав Красношеин (Россия, 4-0-1, 2 КО) — 59,7 кг — Ираклий Шариашвили (Грузия 5-0-1) — 59,5 кг. Ашот Папян (Россия, 7-2-0, 3 КО) — 70,8 кг — Ислам Едисултанов (Россия, 4-0-0, 2 КО) — 70,6 кг. Мехди Абдурашедов (Россия, 2-0-0, 1 КО) — 51,6 кг — Уго Эрнандез Агилар (Мексика, 14-3-0, 6 КО) — 52,5 кг. Гор Ерицян (Армения, 6-0-0, 6 КО) — 66,7 кг Али Фунека (ЮАР, 39-9-3, 31 КО) — 67 кг.