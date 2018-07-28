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Ерицян победил Фунеку и другие результаты турнира «Галактическая схватка»
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Ерицян победил Фунеку и другие результаты турнира «Галактическая схватка» 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: Чемпионат.com
28 июля в Красной Поляне (Сочи, Эсто-Садок) состоялся международный вечер профессионального бокса «Галактическая схватка», организованный промоутерской компании «Титов Boxing Promotions». В главном поединке сошлись небитый армянский боксёр полусреднего веса Гор Ерицян (7-0-0, 6 КО) и опытный южноафриканец Али Фунека (39-10-3, 31 КО). Победу единогласными решением судей одержал Ерицян (80:72 — трижды).
Результаты турнира:
Весовая категория до 66,7 кг  Евгений Никитин (Россия, 5-2-0, 2 KO) — Николай Аверченко (Россия, 0-1-0) — победа Никитина единогласным решением.
Весовая категория до 63,5 кг  Висхан Мурзабеков (Россия, 18-3-0, 12 КО) — Николос Накашидзе (Грузия, 8-4-0, 3 КО) — победа Мурзабекова техническим нокаутом (отказ соперника после четвёртого раунда).
Весовая категория до 61,2 кг  Карен Маргарян (Россия, 3-0-1) — Илья Щербаков (Россия, 1-2-0) — победа Маргаряна большинством судейских голосов.
Весовая категория до 69,9 кг  Ахмед Хапачев (Россия, 3-1-0) — Алан Джанаев (Россия, 2-0-0) — победа Джанаева большинством судейских голосов.
Весовая категория до 76,2 кг  Денис Зыков (Россия, 1-1-0) — Райко Сантана Мартинез (Куба, 3-1-0, 1 КО) — победа Мартинеза единогласным решением судей.
Весовая категория до 59 кг  Владислав Красношеин (Россия, 5-0-1, 2 КО) — Ираклий Шариашвили (Грузия 5-1-1) — победа Красношеина единогласным решением судей.
Весовая категория до 69,9 кг  Ашот Папян (Россия, 7-3-0, 3 КО) — Ислам Едисултанов (Россия, 5-0-0, 3 КО) — победа Едисултанова техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Весовая категория до 50,8 кг  Мехди Абдурашедов (Россия, 3-0-0, 1 КО) — Уго Эрнандез Агилар (Мексика, 14-4-0, 6 КО) — победа Абдурашедова единогласным решением судей.
Весовая категория до 66,7 кг  Гор Ерицян (Армения, 7-0-0, 6 КО) — Али Фунека (ЮАР, 39-10-3, 31 КО) — победа Ерицяна единогласным решением судей.
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