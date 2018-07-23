Ещё
Мультфильм «Фиксики» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мультфильм «Фиксики» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сборы российского мультфильма «Фиксики» в зарубежном прокате составили более миллиона долларов, его увидели зрители в Латинской Америке, Турции, Болгарии и других странах, сообщает пресс-служба продюсерской компании «Аэроплан».
Мультфильм «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Изначально герои существовали в рамках анимационного сериала, а в 2017 году вышел и полнометражный фильм. Выход второй части запланирован на 2019 год.
"По завершению проката в Латинской Америке российский анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» преодолел отметку в 1 миллион долларов США по сборам за рубежом. Конкретно в этом регионе фильм собрал 572 тысячи долларов США, то есть более половины своего международного бокс офиса", — говорится в сообщении пресс-службы.
Прокат картины состоялся в Мексике, Перу, Чили, Боливии и Эквадоре. Ранее мультфильм показали в Турции, странах Балтии, Болгарии. Международный прокат «Фиксиков» продолжится в Южной Корее, странах Ближнего Востока и бывшей Югославии.
"Мы рады, что «Фиксикам» удается быть в авангарде анимационной отрасли России. Кино, и мультфильмы в особенности, — это важное направление культурной дипломатии. Мы хотим познакомить с российским кино юных зрителей из разных стран", — отметила гендиректор «Аэроплана» Юлия Софронова.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор440
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли115
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России119
Тест: Дачник или дитя асфальта?11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение