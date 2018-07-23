Мультфильм «Фиксики» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Сборы российского мультфильма «Фиксики» в зарубежном прокате составили более миллиона долларов, его увидели зрители в Латинской Америке, Турции Болгарии и других странах, сообщает пресс-служба продюсерской компании «Аэроплан».

Мультфильм «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Изначально герои существовали в рамках анимационного сериала, а в 2017 году вышел и полнометражный фильм. Выход второй части запланирован на 2019 год.

"По завершению проката в Латинской Америке российский анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет» преодолел отметку в 1 миллион долларов США по сборам за рубежом. Конкретно в этом регионе фильм собрал 572 тысячи долларов США, то есть более половины своего международного бокс офиса", — говорится в сообщении пресс-службы.

Перу, Чили, Боливии и Прокат картины состоялся в Мексике Эквадоре . Ранее мультфильм показали в Турции, странах Балтии, Болгарии. Международный прокат «Фиксиков» продолжится в Южной Корее , странах Ближнего Востока и бывшей Югославии.