Водолазы нашли тело в реке под Новосибирском

Сегодня, 24 июля, спасатели Бердского поисково-спасательного отряда сообщили, что нашли в реке Мильтюш ещё одно тело мужчины — днём ранее здесь же нашли труп его отца.

«Сегодня нашли. Также, недалеко от того места, где нашли вчера первое тело. Водолазы отыскали на глубине трёх метров», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин

По информации спасателей, заявка на поиски пропавших мужчин поступила 21 июля: полиция попросила помощи в поисках отца и сына, которые пропали в реке. Вчера, 23 июля, водолазы обнаружили тело старшего из двух мужчин в 100 метрах от берега.

Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.