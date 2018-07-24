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Водолазы нашли тело в реке под Новосибирском
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Водолазы нашли тело в реке под Новосибирском 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 24 июля, спасатели Бердского поисково-спасательного отряда сообщили, что нашли в реке Мильтюш ещё одно тело мужчины — днём ранее здесь же нашли труп его отца.
«Сегодня нашли. Также, недалеко от того места, где нашли вчера первое тело. Водолазы отыскали на глубине трёх метров», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин.
По информации спасателей, заявка на поиски пропавших мужчин поступила 21 июля: полиция попросила помощи в поисках отца и сына, которые пропали в реке. Вчера, 23 июля, водолазы обнаружили тело старшего из двух мужчин в 100 метрах от берега.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.
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