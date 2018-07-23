От «Уроков французского» до тети Аси: муж-режиссер просил Татьяну Ташкову уйти из профессии

Известная актриса Татьяна Ташкова , снявшаяся в таких фильмах, как «Уроки французского», «Путь к медалям», «Таможня», призналась, что в 90-е годы хваталась за любую возможность заработать. Была поваром, поскольку хорошо умела готовить, научилась делать украшения из кожи и продавала их, работала в банке, в котором даже стала заложником из-за конфликта собственников.

Режиссер Евгений Ташков стал ее вторым мужем, а первым был студент МГИМО и будущий дипломат. Семья Татьяны считала его идеальной партией, но когда учеба подошла к концу, пришлось решать: ехать за мужем или разойтись, чтобы остаться в профессии. И Татьяна выбрала развод, поскольку с детства мечтала стать актрисой.

Вскоре Татьяна получила главную роль в фильме «Уроки французского», и эта работа сильно изменила ее судьбу — режиссером картины был Евгений Ташков. Он был старше на 30 лет, а за плечами — брак с актрисой Екатериной Савиновой , той самой Фросей Бурлаковой из фильма «Приходите завтра». Сын режиссера Андрей практически приходился ровесником Татьяне. Но, несмотря на разницу в возрасте, у Татьяны и Евгения было много общего.

Мы понимали друг друга буквально с полуслова, могли говорить часами, и нам было о чем.

Первого ребенка Ташковых не стало из-за врачебной ошибки. Но потом в их жизни появился сын Алексей, после рождения которого они обвенчались.

С началом Перестройки в судьбе пары начались трудные времена. Евгения Ташкова попросили уйти с формулировкой: «Такие режиссеры, как вы, нам больше не нужны», хотя ему было всего 60 лет.

Жить вскоре стало не на что, и Татьяне пришлось осваивать новые сферы жизни. Ирония судьбы была в том, что если первый муж просил уйти из профессии ради него, то второй сделал то же самое, но ради нее самой. Многие вспоминают этот период, как время «чернухи и развала». Евгений Ташков сказал Татьяне: «Надо уходить из профессии. Там уже ничего хорошего не будет».

Но порвать с актерской профессией не получилось. Татьяна снялась в серии роликов «Тетя Ася приехала!» и к ней пришла поистине всенародная слава.

Я надевала черный парик и очки, чтобы не быть похожей на свою тетю Асю из рекламы. Но люди узнавали меня по голосу.

В то же время случился период отдаления с мужем, когда Татьяна захотела от него уйти. Однако он сумел найти слова, чтобы этого не случилось: «То, как примут тебя там, еще неизвестно, а то, кого я теряю, я знаю. Поэтому я предлагаю тебе жить вместе».

Как родители Татьяны отнеслись к ее разводу с первым мужем и браку с Евгением Ташковым? Как принял Андрей, сын режиссера, новую жену своего отца? Как получилось, что Татьяна едва не ослепла? Почему в профессию она вернулась через рекламу и чем для нее стал образ тети Аси? Ответы — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».