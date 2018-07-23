СМИ: «Краснодар» предложил «Бордо» €12 млн за защитника Пабло

«Краснодар» намерен приобрести бразильского защитника Пабло, выступающего за французский «Бордо».

Как сообщает L’Équipe, «Краснодар» попытался приобрести 27-летнего защитника €8 млн, но получив отказ, увеличил своё предложение до €12 млн Отмечается, что «Бордо» намерен принять такое предложение российского клуба.

Для Пабло «Бордо» стал первым европейским клубом в карьере, до переезда во Франции он выступал только на родине — в Бразилии

В общей сложности с 2015 года он принял участие в 33 матчах за клуб и забил один гол.