СМИ: «Краснодар» предложил «Бордо» €12 млн за защитника Пабло 

«Краснодар» намерен приобрести бразильского защитника Пабло, выступающего за французский «Бордо».
Как сообщает L’Équipe, «Краснодар» попытался приобрести 27-летнего защитника €8 млн, но получив отказ, увеличил своё предложение до €12 млн Отмечается, что «Бордо» намерен принять такое предложение российского клуба.
Для Пабло «Бордо» стал первым европейским клубом в карьере, до переезда во Франции он выступал только на родине — в Бразилии.
В общей сложности с 2015 года он принял участие в 33 матчах за клуб и забил один гол.
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