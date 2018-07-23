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СМИ: «Краснодар» предложил «Бордо» €12 млн за защитника Пабло
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СМИ: «Краснодар» предложил «Бордо» €12 млн за защитника Пабло 

RT на русском 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Краснодар» намерен приобрести бразильского защитника Пабло, выступающего за французский «Бордо».
Как сообщает L’Équipe, «Краснодар» попытался приобрести 27-летнего защитника €8 млн, но получив отказ, увеличил своё предложение до €12 млн  Отмечается, что «Бордо» намерен принять такое предложение российского клуба.
Для Пабло «Бордо» стал первым европейским клубом в карьере, до переезда во Франции он выступал только на родине — в Бразилии.
В общей сложности с 2015 года он принял участие в 33 матчах за клуб и забил один гол.
Ранее «Краснодар» объявил о переходе футболиста «Депортиво» Сиднея
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