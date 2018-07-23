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«Краснодар» предлагает 12 миллионов евро за защитника «Бордо» Пабло
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«Краснодар» предлагает 12 миллионов евро за защитника «Бордо» Пабло 

Советский спорт 11 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Краснодар» ведет переговоры о переходе защитника «Бордо» Пабло, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на L’Equipe.
Сначала российский клуб предложил за 27-летнего бразильца восемь миллионов евро, что не устроило французов. После этого «Краснодар» увеличил предложение на четыре миллиона. По информации французских источников, за 12 миллионов «Бордо» готов продать центрального защитника.
Пабло стал игроком жирондинцев в августе 2015 года, однако спустя полтора года вернулся в Бразилию и вместе с «Коринтиансом», за который выступал на правах аренды, стал чемпионом страны.
Минувшей зимой срок аренды Пабло закончился, и во второй части сезона 2017/2018 он провел 15 матчей в чемпионате Франции и сделал три голевые передачи.
Добавим, что в нынешнее межсезонье «Краснодар» подписал контракт с центральным защитником из Сербии Урошем Спайичем.
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