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Комитет Совфеда рекомендовал к принятию поправки в закон о странах-производителях товаров в СНГ
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Комитет Совфеда рекомендовал к принятию поправки в закон о странах-производителях товаров в СНГ 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Совета Федерации по международным делам по итогам заседания в понедельник рекомендовал к принятию поправки в закон о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.
Верхняя палата парламента рассмотрит документ во вторник, 24 июля.
Согласно протоколу, участники СНГ обязуются сообщать друг другу об аннулированных сертификатах на те или иные товары. По оценке авторов инициативы, данная мера поможет пресечь незаконные поставки из третьих стран, которые, в том числе, находятся под санкциями России.
Напомним, что соглашение о правилах определения страны происхождения товаров было подписано странами СНГ в ноябре 2009 года.
По словам замминистра экономического развития Азера Талыбова, в соответствии с документом правила дополняются новым разделом, устанавливающим подробные основания для восстановления режима свободной торговли после выпуска товаров в течение года с даты регистрации таможенной декларации.
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