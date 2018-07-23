Комитет Совфеда рекомендовал к принятию поправки в закон о странах-производителях товаров в СНГ

Комитет Совета Федерации по международным делам по итогам заседания в понедельник рекомендовал к принятию поправки в закон о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.

Согласно протоколу, участники СНГ обязуются сообщать друг другу об аннулированных сертификатах на те или иные товары. По оценке авторов инициативы, данная мера поможет пресечь незаконные поставки из третьих стран, которые, в том числе, находятся под санкциями России

Напомним, что соглашение о правилах определения страны происхождения товаров было подписано странами СНГ в ноябре 2009 года.

По словам замминистра экономического развития Азера Талыбова, в соответствии с документом правила дополняются новым разделом, устанавливающим подробные основания для восстановления режима свободной торговли после выпуска товаров в течение года с даты регистрации таможенной декларации.