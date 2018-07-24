Журналист НТВ попросил СК проверить стендап-комика из-за шуток о религии

Журналист подозревает Поперечного в нарушении пункта первого 282-й статьи Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). К своему обращению он прикрепил видеозапись стендап-выступления, выложенного в апреле 2017 года, где Поперечный шутит над православием и вегетерианством и рассуждает о деле Руслана Соколовского . Блогер также поднимает тему обоснованности российского закона об оскорблении чувств верующих и обращается со сцены к депутату Виталию Милонову , угрожавшему ему.

«Мне кажется абсолютно недопустимым публичное распространение подобных убеждений, разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию гражданина Поперечного Д. А. Это как раз и является «пропагандой», в самом негативном смысле этого слова», — пояснил Норкин.

В описании к ролику добавлен дисклеймер (письменный отказ от ответственности за возможные последствия — прим «Ленту.ру» ), где блогер предупреждает, что в выступлении содержатся шутки о религии. «Данная программа не направлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничего не пропагандирует. Это просто шутки. Расслабьтесь!» — написал Поперечный.