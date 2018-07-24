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Журналист НТВ попросил СК проверить стендап-комика из-за шуток о религии
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Журналист НТВ попросил СК проверить стендап-комика из-за шуток о религии 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин написал в Следственный комитет обращение с просьбой проверить деятельность российского стендап-комика Данилы Поперечного. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Журналист подозревает Поперечного в нарушении пункта первого 282-й статьи Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). К своему обращению он прикрепил видеозапись стендап-выступления, выложенного в апреле 2017 года, где Поперечный шутит над православием и вегетерианством и рассуждает о деле Руслана Соколовского. Блогер также поднимает тему обоснованности российского закона об оскорблении чувств верующих и обращается со сцены к депутату Виталию Милонову, угрожавшему ему.
«Мне кажется абсолютно недопустимым публичное распространение подобных убеждений, разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию гражданина Поперечного Д. А. Это как раз и является «пропагандой», в самом негативном смысле этого слова», — пояснил Норкин.
В описании к ролику добавлен дисклеймер (письменный отказ от ответственности за возможные последствия — прим «Ленту.ру»), где блогер предупреждает, что в выступлении содержатся шутки о религии. «Данная программа не направлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничего не пропагандирует. Это просто шутки. Расслабьтесь!» — написал Поперечный.
19 июля сообщалось, что Поперечный подал в суд на Украину. Причиной такого решения стал трехлетний запрет Службы безопасности Украины на въезд комика в страну, где проживает его семья и друзья. По словам комика, он заранее связывался с СБУ Украины, где его заверили, что ограничений на въезд не будет. Но позже они «безосновательно» отменили данные ранее разрешения без объяснения причин.
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