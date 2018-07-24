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Коммунальщики отремонтировали асфальт на тротуаре около одного из домов по улице Корнейчука
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Коммунальщики отремонтировали асфальт на тротуаре около одного из домов по улице Корнейчука 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Сотрудники ГБУ «Жилищник» района Бибирево провели ремонт тротуара возле дома 38 по улице Корнейчука. Соответствующая просьба поступила от одного из жителей на портал «Наш город».
«Тротуар весь в трещинах», — написал пользователь портала 18 июля.
А уже через два дня получил ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
«Эксплуатирующей организацией ремонт асфальтового покрытия выполнен», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)
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