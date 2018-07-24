Коммунальщики отремонтировали асфальт на тротуаре около одного из домов по улице Корнейчука 

Сотрудники ГБУ «Жилищник» района Бибирево провели ремонт тротуара возле дома 38 по улице Корнейчука. Соответствующая просьба поступила от одного из жителей на портал «Наш город».
«Тротуар весь в трещинах», — написал пользователь портала 18 июля.
А уже через два дня получил ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
«Эксплуатирующей организацией ремонт асфальтового покрытия выполнен», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)