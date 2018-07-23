СМИ: производители парфюмерии прогнозируют рост цен из-за маркировок

Косметические компании Faberlic и Oriflame предупредили о риске роста цен на парфюмерную продукцию из-за введения обязательной цифровой маркировки товаров отрасли с декабря 2019 года. Об этом заявил РБК вице-президент Faberlic Владислав Даванков, отметив, что из-за нововведений конкурентоспособность продукции на международном рынке снизится.

Ранее сообщалось, что необходимые для этого аппараты следует установить на всех производственных линиях. Стоимость одного аппарата оценивалась в 50 млн рублей.

В мае текущего года Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, некоммерческое партнерство «РусБренд» и Ассоциация прямых продаж обратились с просьбами к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву пересмотреть как сроки, так и необходимость введения процедуры маркировки.

Помимо прочего, участники рынка говорят, что новые правила на производстве ставят под вопрос возможность импорта иностранных духов. Это, по их мнению, приведет к сокращению ассортимента. Ситуацию комментирует председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова

— У нас комплексная позиция против этой маркировки, там очень много факторов, начиная с того, что рынок уже очень прослеживаемый и зарегулированный, потому что вся эта продукция подлежит контролю системой ЕГАИС. Если говорить о ввозе импорта, по данным таможенной службы, за последний год доля контрафакта парфюмерной продукции стала достаточно низкой. Конечно же, это приведет к росту себестоимости, чтобы нам ни говорили инициаторы маркировки нашей продукции, в той нише, в которой работает российский производитель, а это ниша дешевой продукции, цена на продукцию существенно возрастет. Парфюмерия — это достаточно специфический товар, где много пробников, как они должны маркироваться, никто об этом даже вообще не задумывался. Как на таможне это будет приниматься, тоже не понятно, поскольку сама идея требует того, чтобы маркировка происходила на месте производства. Крупные зарубежные игроки, которые поставляют дорогостоящий парфюм нам, находят идею достаточно абсурдной. Границу Таможенного союза любая продукция должна пересекать полностью отмаркированной, то есть нельзя привезти в Россию и маркировать здесь импортную продукцию, это запрещает закон. Я боюсь, что к концу 2019 года крупным игрокам будет интереснее вообще не поставлять парфюмерию в Россию.

— Может сократиться ассортимент?

— Подобные заявления от крупных компаний мы уже слышали.

Оператор проекта Центр развития перспективных технологий заявил, что сейчас любые оценки затрат отрасли на оборудование для маркировки преждевременны. Вот что сообщил заместитель гендиректора этого центра Реваз Юсупов:

Реваз Юсупов заместитель генерального директора Центр развития перспективных технологий «Минопромторг России вместе с участниками рынка организовал рабочую группу для проведения необходимого пилотного проекта. Результатом этого „пилота“ как раз должна стать адаптированная под товарную группу технология, которая потребует минимальных инвестиций со стороны участников рынка, как производителей, так и дистрибуторов и продавцов. Во-вторых, необходимо найти такой механизм маркировки, который не будет либо сильно влиять на бизнес-процессы участников. Поэтому говорить о каких-то дополнительных затратах или изменениях бизнес-процессов в принципе не имеет никакого смысла, потому что технология пока еще не тестировалась. Мы можем сказать только то, что такие большие компании, как „Л’Этуаль“, являются если не инициаторами, то очень активными участниками этих процессов».

Также эксперт напомнил, что необходимость цифровой маркировки парфюмерной продукции связана с большой долей контрафакта на российском рынке. По имеющимся у него данным, объем нелегальных духов в России в прошлом году составлял около 20%.