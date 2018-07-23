Префект СВАО осмотрел строящуюся поликлинику на границе Лосиноостровского

Ход работ по строительству поликлиники на Ленской улице, 21 проинспектировал во время субботнего объезда префект СВАО Валерий Виноградов . В настоящее время там идёт отделка помещений; новое здание в форме большой волны планируется сдать весной следующего года.

В здании завершены монолитные работы и монтаж инженерных систем. Сейчас идёт облицовка фасада, отделка внутренних помещений, началось благоустройство. Новая поликлиника будет принимать 500 взрослых и 250 детей в смену. Во «взрослой» части будут два терапевтических отделения, блок функциональной диагностики и реабилитации, хирургия, кабинеты врачейспециалистов. В «детской» — дошкольно-школьное отделение, отделение здорового ребёнка, педиатрическое отделение, кабинеты функциональной диагностики.

Кстати, всего в округе планируется построить 12 зданий поликлиник, половина из них находятся в разной степени готовности. Например, пристройка к поликлинике на ул. Напрудной, 15 находится в стадии проектирования. Также планируется строительство поликлиник на ул. Лётчика Бабушкина, 42, и на пр. Дежнёва, 9. (иб)