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Около 300 махачкалинцев попали в РЦИБ с острой кишечной инфекцией
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Около 300 махачкалинцев попали в РЦИБ с острой кишечной инфекцией 

Mirmol.ru 35 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Около 300 махачкалинцев попали в РЦИБ с острой кишечной инфекциейОколо 300 жителей Махачкалы лежат в Республиканском центре инфекционных болезней (РЦИБ) с острой кишечной инфекцией, сообщают в Минздраве Дагестана.
Большинство инфицированных — дети до трех лет. Для проверки качества оказания должного лечения РЦИБ посетил министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов.
Как сообщают в ведомстве, жалоб на оказание медицинской помощи и обеспечение лекарствами нет. По словам Гаджиибрагимова, при соблюдении элементарных правил личной гигиены и условий хранения продуктов, инфекции удалось бы избежать.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РД.
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