Около 300 махачкалинцев попали в РЦИБ с острой кишечной инфекцией

Около 300 махачкалинцев попали в РЦИБ с острой кишечной инфекциейОколо 300 жителей Махачкалы лежат в Республиканском центре инфекционных болезней (РЦИБ) с острой кишечной инфекцией, сообщают в Минздраве Дагестана.

Большинство инфицированных — дети до трех лет. Для проверки качества оказания должного лечения РЦИБ посетил министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов.

Как сообщают в ведомстве, жалоб на оказание медицинской помощи и обеспечение лекарствами нет. По словам Гаджиибрагимова, при соблюдении элементарных правил личной гигиены и условий хранения продуктов, инфекции удалось бы избежать.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РД.