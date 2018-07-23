Глава Крыма поручил за неделю разобраться с пробками

По его словам, местные власти поднимали квадрокоптер, определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты.

Аксенов отметил, что есть ряд точек, в которых происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд.

"В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию", — отметил глава Крыма.