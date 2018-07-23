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В Карелии чиновника уволили за сокрытие автомобилей и другой техники
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В Карелии чиновника уволили за сокрытие автомобилей и другой техники 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По представлению прокурора муниципальный служащий уволен за утрату доверия.
Прокуратура Олонецкого района провела проверку соблюдения муниципальными служащими законодательства о противодействии коррупции.
По результатам проверки был выявлен факт представления специалистом администрации Куйтежского сельского поселения недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проверка показала, что специалист не отразил в справке о доходах наличие в собственности двух автомобилей (в том числе иностранного производства), трактора, экскаватора и двух прицепов.
Прокуратура района внесла главе администрации сельского поселения представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Решением администрации муниципальный служащий уволен с работы в связи с утратой доверия.
По материалам: ptzgovorit.ru
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