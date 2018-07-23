В Карелии чиновника уволили за сокрытие автомобилей и другой техники

По представлению прокурора муниципальный служащий уволен за утрату доверия.

Прокуратура Олонецкого района провела проверку соблюдения муниципальными служащими законодательства о противодействии коррупции.

По результатам проверки был выявлен факт представления специалистом администрации Куйтежского сельского поселения недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проверка показала, что специалист не отразил в справке о доходах наличие в собственности двух автомобилей (в том числе иностранного производства), трактора, экскаватора и двух прицепов.

Прокуратура района внесла главе администрации сельского поселения представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Решением администрации муниципальный служащий уволен с работы в связи с утратой доверия.