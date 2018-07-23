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В Кабардино-Балкарии погасили долги по зарплате на 26,7 млн рублей
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В Кабардино-Балкарии погасили долги по зарплате на 26,7 млн рублей 

ТАСС 37 минут назад
НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кабардино-Балкарии (КБР) добилась погашения заработной платы общим объемом более 26,7 млн рублей за первую половину 2018 года, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Мерами прокурорского реагирования с начала года в Кабардино-Балкарии погашена задолженность по заработной плате в размере 26 млн 750 тыс. рублей", — сказали в прокуратуре региона.
Как ранее сообщали в прокуратуре КБР, предприятия, финансируемые из бюджета в Кабардино-Балкарии, долгов по зарплате не имеют. По итогам 2017 года в реальном секторе экономики погашена задолженность на сумму свыше 60 млн рублей.
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