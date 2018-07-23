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В Нальчике во время квеста утонул человек
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В Нальчике во время квеста утонул человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 23 июл — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели местного жителя во время квеста в запрещенной для купания зоне озера в Нальчике, сообщает СУСК РФ по региону.
Согласно материалам проверки, 21 июля на Курортном озере Нальчика молодой человек, 1999 года рождения, принимал участие в квесте. По заданию организаторов ему надлежало переплыть участок озера, забрать оставленную на буйке карточку и приплыть обратно, получив вознаграждение в сумме 3 тысяч рублей.
"Выбранное организатором место находилось в зоне, запрещенной для купания. С администрацией озера данное мероприятие согласовано не было", — говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, на пути к берегу у юноши начались судороги, и он стал тонуть. Отдыхающие на озере попытались прийти на помощь, но не смогли его спасти.
"В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.
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