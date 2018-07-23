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Вопросы аттестации работников опасных объектов урегулируют законом
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Вопросы аттестации работников опасных объектов урегулируют законом 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Вопросы аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, будут урегулированы законом. Инициатива одобрена на заседании Комитета Совфеда по экономполитике.
Закон разработан Правительством во исполнение Генерального соглашения с общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей. Основной целью документа является профилактика аварийности в промышленности и топливно-энергетическом комплексе.
Авторы закона отмечают, что одной из причин аварийности и смертности на опасных производственных объектах, гидротехнических сооружениях и объектах электроэнергетики остаются низкий уровень производственной дисциплины и низкая квалификация специалистов и персонала. Многие работники не знают требований безопасности. При этом вопросы подготовки и аттестации по промышленной безопасности не урегулированы в должной мере. Это регулируется нормативными актами Ростехнадзора, которые во многом не соответствуют действующему законодательству.
В законе предлагается закрепить, что работники организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, должны проходить подготовку и аттестацию. Также в законе определяются функции федеральных органов исполнительной власти по данным вопросам. Документ устраняет законодательные пробелы, связанные с работой опасных производственных объектов, и повысит эффективность функционирования системы государственного регулирования в этой области.
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