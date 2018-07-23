Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении закон о расчетах в морских портах в рублях

Комитет по транспорту и строительству Государственной Думы на заседании 23 июля рекомендовал принять во втором чтении закон об установлении цен на услуги в морских портах в рублях, сообщил RNS официальный представитель комитета.

«К законопроекту поступило 6 поправок, из них 4 рекомендовано принять. Предлагаю рекомендовать Государственной Думе рассмотреть законопроект во втором чтении», — сказал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин в ходе заседания комитета.

Дерябкин ранее отмечал, что расчеты в рублях в морских портах смогут сдержать рост цен на услуги в морских портах, связанные с ростом курса иностранной валюты.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе рассмотрения проекта закона в первом чтении в Госдуме отмечал, что документ разработан в соответствии с поручением президента России.

«Вашему вниманию предлагается законопроект, разработанный в соответствии с поручением президента России, который обратил внимание на недопустимость использования иностранных валют и указания котировок на услуги, предоставляемых в морских портах, в иностранной валюте», — отмечал Моисеев.

Он пояснял, что таким образом законопроект «запрещает использование других измерителей цен, кроме российских рублей, при обслуживании иностранных кораблей в российских портах».