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Госдума одобрила закон о создании в России офшоров
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Госдума одобрила закон о создании в России офшоров 

Газета.Ru 2 часа назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании специальных административных районов на острове Русский и острове Октябрьский. Об этом сообщает RNS.
Как стало известно, «за» принятие законопроекта проголосовали 300 депутатов, а «против» — 29.
Ранее председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что рассмотрение Госдумой во втором и третьем чтении пакета законопроектов о создании и функционировании специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области, перенесут на осеннюю сессию.
Пакет состоит из семи законопроектов. Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения спецрайонов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Основными участниками таких районов станут компании, наделенные статусом международной компании.
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