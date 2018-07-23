Густой чёрный дым: под Правдинском из-за вспышки АЧС массово уничтожают свиней

Экологи сняли с дрона уничтожение поголовья «Правдинского свинопроизводства», на котором произошла вспышка африканской чумы свиней. Видео опубликовано на сайте общественной организации «Зелёный фронт».

Руководитель «Зелёного фронта» Олег Иванов рассказал, что ролик был снят в субботу, 21 июля. Сотрудники организации выезжали в Правдинский район, жители которого сообщили о густом чёрном дыме и запахе в радиусе 3–4 км от свинофермы.

"Там укладываются слоями автопокрышки, потом свиньи, потом брёвна. Применение покрышек связано с выбросами в атмосферу. Мы будем делать запросы и уточнять, каким образом это документально оформлялось и была ли внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду", — добавил Иванов.

Ещё одно видео уничтожения свиней в правдинском хозяйстве, снятое с высоты, разместил на своей странице во «ВКонтакте» Александр Пищик.

По словам президента Ассоциации мясопроизводителей Калининградской области Романа Есипова, на территории региона нет специализированных площадок для кремации трупов животных.

"Правила по борьбе с АЧС одинаковы для всей России : туши свиней вывозят в отдалённые от населённых пунктов места и сжигают во рвах. Такие тяжёлые случаи заражения АЧС единичны, поэтому обустраивать специальную площадку для кремации нет смысла. Другого варианта, к сожалению, нет. Местным жителям остаётся только перетерпеть эти неприятные последствия массового заражения", — отметил Есипов.

В июле региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». На прошлой неделе стало известно, что будет уничтожено всё поголовье этого хозяйства. О том, как АЧС повлияла на жизнь Правдинского округа, можно узнать в специальном материале «Клопс».