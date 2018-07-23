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Густой чёрный дым: под Правдинском из-за вспышки АЧС массово уничтожают свиней
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Густой чёрный дым: под Правдинском из-за вспышки АЧС массово уничтожают свиней 

Клопс.Ru 36 минут назад
Экологи сняли с дрона уничтожение поголовья «Правдинского свинопроизводства», на котором произошла вспышка африканской чумы свиней. Видео опубликовано на сайте общественной организации «Зелёный фронт».
Руководитель «Зелёного фронта» Олег Иванов рассказал, что ролик был снят в субботу, 21 июля. Сотрудники организации выезжали в Правдинский район, жители которого сообщили о густом чёрном дыме и запахе в радиусе 3–4 км от свинофермы.
"Там укладываются слоями автопокрышки, потом свиньи, потом брёвна. Применение покрышек связано с выбросами в атмосферу. Мы будем делать запросы и уточнять, каким образом это документально оформлялось и была ли внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду", — добавил Иванов.
Ещё одно видео уничтожения свиней в правдинском хозяйстве, снятое с высоты, разместил на своей странице во «ВКонтакте» Александр Пищик.
По словам президента Ассоциации мясопроизводителей Калининградской области Романа Есипова, на территории региона нет специализированных площадок для кремации трупов животных.
"Правила по борьбе с АЧС одинаковы для всей России: туши свиней вывозят в отдалённые от населённых пунктов места и сжигают во рвах. Такие тяжёлые случаи заражения АЧС единичны, поэтому обустраивать специальную площадку для кремации нет смысла. Другого варианта, к сожалению, нет. Местным жителям остаётся только перетерпеть эти неприятные последствия массового заражения", — отметил Есипов.
В июле региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». На прошлой неделе стало известно, что будет уничтожено всё поголовье этого хозяйства. О том, как АЧС повлияла на жизнь Правдинского округа, можно узнать в специальном материале «Клопс».
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