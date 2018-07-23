Воробьев: ЦКАД имеет особое значение для Московской области

В конце 2018-го — начале 2019-го планируют сдать в эксплуатацию около 50-90 километров Центральной кольцевой автодороги, которая строится на территории Московской области , это также позволит развить экономический потенциал региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Конечно, особое значение для Московской области имеет ЦКАД. Она и для Москвы имеет особое значение, потому что существенно разгрузит Московскую кольцевую автодорогу, МКАД, и позволит вывезти огромный транзит — грузовой трафик с территории, прилегающей к Москве, где плотность населения очень высокая», — сказал Воробьев в эфире «России 24».

Он добавил, что ЦКАД — это еще один прорывной проект, который реализуется на федеральном уровне в Московской области.

«Это порядка 300 километров, в конце этого года — начале следующего будут сданы большие протяженные объекты — это порядка 50-70-90 километров. Это очень долгожданный проект, который реализуется в Подмосковье», — добавил губернатор.

Он отметил, что ЦКАД имеет большое экономическое значение для региона, потому что вокруг подобной инфраструктуры создаются предприятия, новые рабочие места, и соответственно растет экономический потенциал региона.