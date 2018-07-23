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Кировчане жалуются на нашествие крыс и ужей
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Кировчане жалуются на нашествие крыс и ужей 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировчане продолжают в соцсетях жаловаться на нашествие крыс. На днях грызунов заметили жители домов по улицам Сурикова и Щорса. Кроме того, в последние дни к жалобам на грызунов прибавились сообщения о змеях. Жители областного центра предполагают, что змей привлекли к жилым домам расплодившиеся крысы.
Некоторые жители винят в появлении грызунов коммунальщиков, своевременно не вывозящих мусор, другие справедливо отмечают, что свалки создают сами жители.
«Сами бросаем где попало мусор — всем сложно донести до урны — потом жалуемся, что появились мыши и крысы», — пишут в соцсетях горожане.
«Крысы уходят сами, когда источник пищи и воды становится недоступным, а это зависит только от людей», — соглашаются другие жители города.
За последние месяцы в соцсетях появлялись десятки жалоб на грызунов. Проблему уже не раз обсуждали в городской администрации. Сити-менеджер Илья Шульгин поручил проработать план по избавлению городских территорий от грызунов. Глава администрации отмечает, что причина возникновения стихийных свалок заключается в выросшем мусорном тарифе. Плата за вывоз отходов для управляющих компаний выросла, а горожане платить за услугу больше не стали. В результате компании, не имеющие средств, заключают договоры на меньший объём вывозимого мусора, чем образуется в реальности.
В мэрии пообещали, что чиновники будут ежедневно проверять проблемные мусорные площадки. Если контейнер переполнен, специалисты проверят управляющую компанию: узнают, сколько людей проживает в доме, и на какой объём вывоза отходов заключен договор. Также в ближайшем будущем площадки могут оборудовать видеокамерами. Это поможет выявлять нарушителей и не допускать переполнения контейнеров.
Фото: pixabay.com
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