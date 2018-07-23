Как завести друзей на новой работе, если вы интроверт

Первые дни просто наблюдайте за ситуацией

Новое окружение, новые люди, обязанности и расписание — для интровертов это слишком много всего. Так что не спешите заводить друзей — сначала лучше освоиться.

«В первые дни просто наблюдайте и слушайте, о чем говорят ваши коллеги в перерывах и у кулера, — советует блогер и интроверт Мишель Фернандез. — Держитесь незаметно и следите за обстановкой, чтобы потом решить? с кем вам хочется познакомиться поближе».

Социальный работник Алиша Пауэл согласна с Мишель. «Я занимаюсь социальной работой в путешествиях, поэтому каждые несколько месяцев у меня меняются коллеги, — сказала она. — Мне помогает какое-то время понаблюдать за ситуацией в офисе. Наблюдение за коллегами необязательно должно быть странным. Вы просто будете делать то, что нужно, но при этом обращать внимание на окружение. Слушайте разговоры, не высказывая свое мнение. Если вы скромный человек и не знаете с чего начать, наблюдение вам поможет».

Воспринимайте этот этап как период планирования (интроверты любят строить планы): вы узнаете «план местности», который поможет вам понять, с кем вы будете общаться и какой подход лучше всего использовать с некоторыми людьми.

Начните с малого

Теперь можно делать маленькие шаги. Пауэл и Фернандез советуют начать со светской беседы, а затем перейти к индивидуальным встречам за обедом или кофе.

«Спросите, где можно пообедать и, возможно, коллега предложит вам сходить туда вместе», — сказала Фернандез.

«Интровертам непривычно говорить с несколькими людьми одновременно, поэтому лучше общаться с каждым отдельно, — советует Лорен Крэйн, диджитал-маркетолог из компании Health Labs. — Постарайтесь каждый день говорить с новым человеком, даже если вам придется себя заставлять это делать».

Ищите интересную для вас компанию

Этот совет пригодится всем, кто устроился на новую работу, но особенно он будет полезен интровертам, которые не знают, как вписаться в ту или иную компанию.

«Во многих фирмах есть клубы по интересам или проводятся какие-нибудь совместные развлечения после работы. Выберите то, что вам интересно, и расспросите единомышленников о том, как они проводят свободное время, — говорит Николас Страут, специалист по контент-маркетингу в Fundera. — Когда я устроился в Fundera, я вступил в клуб любителей бега. Его члены общались в закрытом канале в Slack, где делились разными советами. Так я познакомился с новыми коллегами и нашел тему для разговора, которую можно было обсудить при встрече с очередным бегуном».

Будьте собой и проявляйте свои лучшие стороны

И, наконец, помните, что вы умный, приятный и отличный человек, который обязательно понравится людям.

«Просто будьте собой, — советует Мелисса Хо, маркетолог из компании Fueled. — Расскажите коллегам о том, что вам нравится. Я, например, люблю современное искусство, и прошлым летом посетила пару выставок вместе с одним из практикантов. А однажды мы с коллегой несколько часов говорили о любимых писателях и режиссерах, после того как она увидела на ноутбуке стикер с моим любимым фильмом. Мы так долго болтали, что у нас даже остыла еда».

«Три месяца назад я устроился в свою компанию и поставил цель обязательно завести друзей, несмотря на свою интроверсию, — рассказал Стаут. — Лучший совет для собратьев-интровертов: помните, что ваши коллеги хотят познакомиться с кем-нибудь классным и дружелюбным. В самом начале важно произвести хорошее впечатление: чаще улыбайтесь и ведите себя дружелюбно, когда к вам кто-то обращается. В первую неделю работы я по ошибке взял чужую чашку для кофе. Когда ее владелец спросил в Slack, где его чашка, я сразу же извинился, а когда возвращал вещь, представился в дружелюбной манере. Сейчас мы отлично ладим, даже несмотря на мою ошибку».

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