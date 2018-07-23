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Вексельберг получит контракт на турбины для мусоросжигательных заводов
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Вексельберг получит контракт на турбины для мусоросжигательных заводов 

Ведомости 38 минут назад
Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-инвест» и структура «Росатома» «Атомэнергомаш» подписали второй контракт на поставку оборудования для мусоросжигательных заводов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «РТ-инвест». Поставщиком турбин для этих заводов может стать предприятие Виктора Вексельберга.
Пресс-служба компании уточнила в беседе с изданием, что на днях структура «РТ-инвест» — АГК-2 — подписала новый контракт стоимостью 3,6 млрд руб. на оснащение предприятия в Казани. Всего «Атомэнергомаш» установит на мусоросжигательных заводах 14 котлов и другое оборудование. «Общая сумма двух контрактов составляет более 24 млрд руб.», — уточнил представитель пресс-службы.
«РТ-инвест» и «Атомэнергомаш» в течение месяца выберут субподрядчика для поставки турбин для мусоросжигательных заводов​, сообщил изданию гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Турбины входят в контракт, их общая стоимость составит несколько миллиардов рублей, отметил собеседник РБК. «РТ-инвест» рекомендовала выбрать Уральский турбинный зав​од (УТЗ), входящий в группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.
Структура «Ростеха» занимается строительством четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье, а также созданием предприятия по переработке золы с этих заводов. В 2021 г. будут введены в эксплуатацию предприятия в Воскресенском и Наро-Фоминском районах. В Ногинском и Солнечногорском районах заводы запустят в 2022 г. Компания также планирует построить еще один такой завод в Татарстане. В декабре с «Атомэнергомашем» был подписан первый договор стоимостью около 20 млрд руб. на поставку оборудования для подмосковных заводов.
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