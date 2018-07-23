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Интернет-агрегаторы начнут нести ответственность за продажу товаров и услуг
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Интернет-агрегаторы начнут нести ответственность за продажу товаров и услуг 

ГОРОБЗОР.РУ 40 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «О защите прав потребителей», который возлагает ответственность на интернет-агрегаторов за качество товаров и услуг. В настоящее время сайты-посредники не несут никаких обязательств за предлагаемые предметы торговли. Как сообщил зампредседателя Госкомитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, законопроект вносит юридическую ответственность перед потребителями.
В частности, инициатива предлагает ввести термин «агрегатор товаров и услуг» для владельцев сайтов, на которых содержится информация о товаре или услуге. Кроме того, проект коснется интернет-сервисов, где проходит посредничество в реализации товара. Планируется, что изменения помогут защитить права потребителей на рынке онлайн-торговли.
— Покупатель сможет взыскать средства в случае, если он получит некачественные товары (услуги), или будут нарушены соответствующие сроки в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования. Это очень важный законопроект, который позволит нам сегодня сделать более цивилизованным наше законодательство, урегулировать ряд спорных моментов и защитить потребителей, — заявил парламентарий.
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