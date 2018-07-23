Суд частично удовлетворил иск колонии к первой участнице группы Pussy Riot

Измайловский районный суд Москвы обязал издание «Собеседник» и бывшую участницу группы Pussy Riot Марию Алехину опровергнуть сведения о том, что рабочий день в нижегородской женской колонии №2 длится от 8 до 12 часов, а заключенным почти не платят.

Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская, в понедельник, 23 июля, суд частично удовлетворил иск исправительного учреждения. «Ответчики обязаны опровергнуть сведения, которые суд признал не соответствующими действительности, после вступления решения суда в силу. Также издание „Собеседник“ возместит судебные издержки — госпошлину в сумме 3 тысяч рублей», — сказала представитель суда.

Поводом для обращения администрации нижегородского женской колонии №2 в суд с иском о защите деловой репутации стала статья «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей „скорой“, опубликованная на сайте газеты „Собеседник“ 21 августа 2017 года. В ней рассказывалось о фирмах, которые выигрывают тендеры на производство обуви и спецодежды для медиков, качество которых оставляет желать лучшего. Как следует из публикации, их изготавливают заключенные.

Низкое качество одежды и обуви прокомментировала бывшая участница панк-группы Pussy Riot, основатель организации „Зона права“ Мария Алехина, которая сама отбывала наказание в ИК №2 Нижнего Новгорода. „Рабочий день длится от 8 до 12 часов. При этом людям почти не платят: зарплаты по 200–300 рублей. Администрация удерживает из полагающегося МРОТ деньги, которые непонятно на что идут. Думаю, с заказов на производство кормятся как администрация самой колонии, так и представители ФСИН выше уровнем“, — сказала она. По словам Дарьи Крыжановской, суд обязал опровергнуть часть комментария Алехиной до слов „деньги, которые непонятно на что идут“.

В апреле 2014 года глава исправительной мордовской колонии № 14 Юрий Куприянов судился с другой бывшей участницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой . Девушка тогда также заявила о неподобающих условиях труда в колонии. Однако суд в Норильске отклонил иск.

Мария Алехина и Надежда Толоконникова входили в первый состав панк-группы Pussy Riot. В феврале 2012 года несколько участник утроили в храме Христа Спасителя в Москве „панк-молебен“. 17 августа 2012 года Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены Хамовническим судом за хулиганство на два года лишения свободы каждая. Впоследствии Мосгорсуд заменил Самуцевич срок на условный. В декабре 2013 года Алехина и Толоконникова покинули колонии, попав под амнистию.