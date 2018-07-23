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Нижегородская колония выиграла суд против участницы Pussy Riot и «Собеседника»
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Нижегородская колония выиграла суд против участницы Pussy Riot и «Собеседника» 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
Измайловский суд Москвы удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии № 2 о защите чести и достоинства к участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, а также изданию «Собеседник». Как сообщает РИА Новости, суд обязал опровергнуть ряд утверждений из статьи о «бесплатном» труде осужденных. Речь идет о материале под названием «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?».
— Обязать издание «Собеседник» удалить информацию, опубликованную на интернет-сайте, обязать «Собеседник» опровергнуть порочащую репутацию сведения из статьи путем опубликования опровержения, — огласила постановление судья Наталья Семенова.
При этом адвокат Алёхиной утверждает, что привлечение ее клиентки в качестве ответчика никак не обосновано, поскольку она не работает в «Собеседнике» и не писала эту статью. Скандальный материал лишь основывался на ее заявлениях.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Алехина из Pussy Riot получила 100 часов исправительных работ за акцию у здания ФСБ.
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