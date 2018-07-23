Нижегородская колония выиграла суд против участницы Pussy Riot и «Собеседника»

Измайловский суд Москвы удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии № 2 о защите чести и достоинства к участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной , а также изданию «Собеседник» . Как сообщает РИА Новости, суд обязал опровергнуть ряд утверждений из статьи о «бесплатном» труде осужденных. Речь идет о материале под названием «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?».

— Обязать издание «Собеседник» удалить информацию, опубликованную на интернет-сайте, обязать «Собеседник» опровергнуть порочащую репутацию сведения из статьи путем опубликования опровержения, — огласила постановление судья Наталья Семенова

При этом адвокат Алёхиной утверждает, что привлечение ее клиентки в качестве ответчика никак не обосновано, поскольку она не работает в «Собеседнике» и не писала эту статью. Скандальный материал лишь основывался на ее заявлениях.